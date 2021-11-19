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Умерла звезда советского кинематографа Нина Агапова
Умерла актриса из "12 стульев" Нина Агапова - РИА Новости, 19.11.2021
Умерла звезда советского кинематографа Нина Агапова
Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова умерла в возрасте 95 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил режиссер Сергей Капков. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:52
2021-11-19T14:52
2021-11-19T17:43
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова умерла в возрасте 95 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил режиссер Сергей Капков. "Вот кто действительно рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма <...>. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай — это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", — говорится в публикации.Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года в Москве. В 1951 году окончила ВГИК, тогда же стала актрисой Театра-студии киноактера (прежнее название Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Наиболее известна по работам в фильмах "Старики-разбойники", "12 стульев", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные". Всего на ее счету более сотни ролей.
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14:52 19.11.2021 (обновлено: 17:43 19.11.2021)
Умерла актриса из "12 стульев" Нина Агапова
Заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова умерла на 96-м году жизни
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова умерла в возрасте 95 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке
сообщил режиссер Сергей Капков.
"Вот кто действительно рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма <...>. Нина Федоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной. Была... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай — это ее компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова", — говорится в публикации.
Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года в Москве
. В 1951 году окончила ВГИК
, тогда же стала актрисой Театра-студии киноактера (прежнее название Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова).
Наиболее известна по работам в фильмах "Старики-разбойники", "12 стульев", "Забытая мелодия для флейты" и "Небеса обетованные". Всего на ее счету более сотни ролей.