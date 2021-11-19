https://ria.ru/20211119/afganistan-1759916880.html
МИД назвал политическую стабильность главным интересом России в Афганистане
МИД назвал политическую стабильность главным интересом России в Афганистане - РИА Новости, 19.11.2021
МИД назвал политическую стабильность главным интересом России в Афганистане
Москва готова участвовать в экономических проектах в Афганистане на коммерческой основе, но главный интерес - политическая стабильность в этой стране, заявил... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:48
2021-11-19T23:48
2021-11-19T23:56
захват власти в афганистане талибами
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
азия
москва
замир кабулов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва готова участвовать в экономических проектах в Афганистане на коммерческой основе, но главный интерес - политическая стабильность в этой стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Да, нам нужна власть, здесь, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная, в известной степени дружески настроенная в отношении России", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе", - добавил он, говоря об экономической составляющей.Речь идет о газопроводе, электрификации, железной дороге.
https://ria.ru/20211118/gumpomosch-1759634074.html
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афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, азия, москва, замир кабулов
23:48 19.11.2021 (обновлено: 23:56 19.11.2021)
МИД назвал политическую стабильность главным интересом России в Афганистане
МИД назвал политическую стабильность главным интересом России в Афганистане