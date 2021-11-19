https://ria.ru/20211119/afganistan-1759916880.html

МИД назвал политическую стабильность главным интересом России в Афганистане

МИД назвал политическую стабильность главным интересом России в Афганистане - РИА Новости, 19.11.2021

МИД назвал политическую стабильность главным интересом России в Афганистане

Москва готова участвовать в экономических проектах в Афганистане на коммерческой основе, но главный интерес - политическая стабильность в этой стране, заявил... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T23:48

2021-11-19T23:48

2021-11-19T23:56

захват власти в афганистане талибами

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

азия

москва

замир кабулов

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Москва готова участвовать в экономических проектах в Афганистане на коммерческой основе, но главный интерес - политическая стабильность в этой стране, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Да, нам нужна власть, здесь, не сочтите это высокопарным, независимая, самодостаточная, в известной степени дружески настроенная в отношении России", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы готовы участвовать в целом ряде проектов, в основном на коммерческой основе", - добавил он, говоря об экономической составляющей.Речь идет о газопроводе, электрификации, железной дороге.

https://ria.ru/20211118/gumpomosch-1759634074.html

афганистан

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азия

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афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, азия, москва, замир кабулов