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"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Мексику
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Мексику - РИА Новости, 19.11.2021
"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Мексику
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 18 ноября запустила регулярные рейсы в мексиканский Канкун, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:56
2021-11-19T11:56
2021-11-19T13:21
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 18 ноября запустила регулярные рейсы в мексиканский Канкун, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" 18 ноября начал регулярные полёты в Канкун (Мексика)", - говорится в сообщении.Как уточняется, рейсы SU0158/0159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяжённый в маршрутной сети "Аэрофлота".Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.
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