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"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Мексику

"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Мексику - РИА Новости, 19.11.2021

"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Мексику

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 18 ноября запустила регулярные рейсы в мексиканский Канкун, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:56

2021-11-19T11:56

2021-11-19T13:21

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 18 ноября запустила регулярные рейсы в мексиканский Канкун, сообщает пресс-служба перевозчика."Аэрофлот" 18 ноября начал регулярные полёты в Канкун (Мексика)", - говорится в сообщении.Как уточняется, рейсы SU0158/0159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяжённый в маршрутной сети "Аэрофлота".Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.

https://ria.ru/20211113/aeroflot-1758947133.html

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2021

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мексика, аэрофлот, россия, новости - туризм