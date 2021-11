https://ria.ru/20211119/adele-1759757875.html

Адель выпустила первый за шесть лет альбом

Адель выпустила первый за шесть лет альбом

2021-11-19T11:23

ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости. Британская певица Адель в выпустила первый за шесть лет альбом. Его релиз она анонсировала в октябре.В начале ноября вокалистка объявила список композиций из нового сборника под названием "30". В него вошли 12 песен, названия которых — в частности "Love is a game", "Cry your heart out", "I drink wine" и "Woman like me" — отражают традиционную для Адель тему отношений. В альбом также попала интерлюдия "All night parking" с пометкой "совместно с Эрроллом Гарнером", американским джазовым пианистом, который скончался в 1977 году. 15 октября Адель выпустила сингл "Easy on me". У него был оглушительный успех в музыкальных чартах.Новый проект поп-звезды еще до его выхода прозвали "альбомом развода", так как он был создан после тяжелого периода в судьбе певицы, и многие композиции отражают ее личные переживания. В анонсе к сборнику Адель писала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но исполнительница справилась со сложностями и теперь чувствуют себя более умиротворенной, чем когда-либо.Это уже четвертый альбом Адель. "25", ее третья пластинка, вышла в 2015 году. Музыкальные критики предполагали, что "30" может стать самым сильным и лучшим сборником британской певицы.Новый альбом Адель записала после перерыва в карьере. В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия, и подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причина — желание певицы почаще быть с семьей. В апреле 2019 года исполнительница после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Они договорились о совместной опеке над сыном Анжело.Адель — лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня "Skyfall" в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

