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В Госдуме назвали условие для налаживания диалога с Евросоюзом

В Госдуме назвали условие для налаживания диалога с Евросоюзом - РИА Новости, 18.11.2021

В Госдуме назвали условие для налаживания диалога с Евросоюзом

Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T23:20

2021-11-18T23:20

2021-11-18T23:20

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Замглавы думского комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о сужении сотрудничества со странами ЕС, заявил, что Европа на данный момент под влиянием США не готова к диалогу с Россией, но когда там созреют, Россия сделает шаг навстречу.Ранее президент РФ Владимир Путин выразил сожаления в связи с тем, что возможности для сотрудничества со странами Евросоюза сужаются, ЕС отталкивает РФ санкциями и голословными обвинениями."Смоделирован миграционный кризис на белорусско-польской границе, который… носит откровенно антироссийский характер. Ведь Россию обвиняют чуть ли не в целенаправленной переброске беженцев для обострения ситуации. В общем, на данный момент Евросоюз как геополитическое объединение совершенно не готов к какому-либо диалогу с Россией. Что ж, нам спешить в этом отношении некуда, и пытаться им как-то понравиться мы не собираемся. Пускай наблюдают за нашими учениями, военными маневрами, это им полезно. Когда Европа созреет для возобновления конструктивных контактов с Россией, тогда и мы сделаем шаг навстречу. Чем позже европейские политики поймут необходимость дружбы с Россией, тем хуже только для самой Европы", - сообщил Журавлев РИА Новости.Также он выразил сожаление в связи с тем, что многие руководители нынешнего Евросоюза не знают и не понимают исторической логики взаимоотношений двух стран, "живут в выдуманном мире, где одно из ключевых мест занимает примитивная и агрессивная идеология русофобии"."Геополитически и экономически Россия и Европа всегда были тесно связаны, это совершенно естественно и понятно. Нашей стране, которая территориально гораздо больше Европы, не раз приходилось буквально спасать наших европейских соседей от порабощения, восстанавливать справедливость силой русского оружия. Но мы всегда стремились к восстановлению мирного баланса сил на континенте, к обеспечению добрососедских и взаимовыгодных связей", - сказал Журавлев."И здесь надо отметить, что русофобия - под какими бы лозунгами и знаменами ни появлялась - всегда приводила Европу к катастрофе. А России в конечном итоге приходилось спасать Европу, зачастую очень дорогой для себя ценой, ценой колоссальных жертв", - также отметил парламентарий.По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно предлагал европейцам выстроить единое экономическое пространство - "Европу от Лиссабона до Владивостока"."Это было бы всем выгодно! Но евробюрократия, находящаяся под сильным влиянием США, предпочла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией. Специально для этой цели был запущен проект нынешней Украины, а по своей сути - "анти-России", и весь ЕС включился в эту русофобскую борьбу. Евросоюз в угоду американским экономическим и геополитическим интересам фактически похоронил все прежние возможности российско-европейского взаимодействия", - добавил Журавлев.Вместе с тем ЕС продолжает вести санкционную "войну" против Москвы, пытаться заблокировать "Северный поток — 2", подтягивать к границам "полчища НАТО", отметил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20211118/putin-1759719713.html

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