https://ria.ru/20211118/zemletryasenie-1759711634.html
У побережье Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережье Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 18.11.2021
У побережье Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,4
Подземные толчки максимальной магнитудой 5,4 произошли у побережья Гватемалы, сообщило министерство окружающей среды центральноамериканской страны. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:24
2021-11-18T20:24
2021-11-18T20:24
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МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Подземные толчки максимальной магнитудой 5,4 произошли у побережья Гватемалы, сообщило министерство окружающей среды центральноамериканской страны."Финальные данные: землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Гватемалы, в 73 километрах к западу о Барра де Сантьяго, глубина - 95 километров", - говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.
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в мире, twitter, гватемала (республика)
У побережье Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,4
У побережье Гватемалы на глубине 95 километров произошло землетрясение магнитудой 5,4