https://ria.ru/20211118/zemletryasenie-1759711634.html

У побережье Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,4

У побережье Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 18.11.2021

У побережье Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,4

Подземные толчки максимальной магнитудой 5,4 произошли у побережья Гватемалы, сообщило министерство окружающей среды центральноамериканской страны. РИА Новости, 18.11.2021

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МЕХИКО, 18 ноя - РИА Новости. Подземные толчки максимальной магнитудой 5,4 произошли у побережья Гватемалы, сообщило министерство окружающей среды центральноамериканской страны."Финальные данные: землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Гватемалы, в 73 километрах к западу о Барра де Сантьяго, глубина - 95 километров", - говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.

https://ria.ru/20211115/zemletryasenie-1759051407.html

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