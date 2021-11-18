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https://ria.ru/20211118/zelenye-1759690154.html
"Зеленые" хотят помешать "Северному потоку — 2", заявил депутат бундестага
"Зеленые" хотят помешать "Северному потоку — 2", заявил депутат бундестага - РИА Новости, 18.11.2021
"Зеленые" хотят помешать "Северному потоку — 2", заявил депутат бундестага
"Зеленые" в ФРГ хотят помешать "Северному потоку 2", это нанесет ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в Европу, такое мнение выразил РИА... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:07
2021-11-18T18:33
германия
северный поток — 2
экономика
в мире
природный газ
европа
россия
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. "Зеленые" в ФРГ хотят помешать "Северному потоку 2", это нанесет ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в Европу, такое мнение выразил РИА Новости депутат германского бундестага Клаус Эрнст ("Левые") - бывший глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ прошлого созыва.""Зеленые" по-прежнему хотят помешать "Северному потоку — 2". Я не понимаю такого отношения с их стороны. Предотвращение "Северного потока — 2" нанесет ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в Европу", - сказал Эрнст, добавив, что в настоящее время "срочно необходимо" обеспечить газоснабжение Европы на фоне текущей динамики цен на "голубое золото".По словам депутата, "одно только объявление о дальнейшей отсрочке сертификации "Северного потока — 2" привело к росту цен на газ на краткосрочных рынках на 10%". Ситуация с поставками газа по трубопроводу "Ямал" в Европу, сказал Эрнст, показывает, "насколько срочно необходимо обеспечить независимые от других стран поставки газа".В партии "Союз 90/Зеленые" ранее заявили о том, что приостановка сертификации "Северного потока — 2" может привести к переносу ввода в эксплуатацию газопровода на весну либо вообще остановить проект. Партия "Зеленые" в ФРГ традиционно выступает против проекта "Северный поток — 2". В настоящее время партия ведет переговоры о формировании нового правительства Германии, куда "Зеленые" могут войти, по итогам выборов 26 сентября.Ранее Федеральное сетевое агентство заявило, что процесс сертификации компании-оператора "Северного потока — 2" остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и личных средств дочерней компании не будет завершена. В этом случае Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию, рассмотрение может занять оставшийся четырехмесячный период, предусмотренный законом.
https://ria.ru/20211118/potok-1759660307.html
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германия, северный поток — 2, экономика, в мире, природный газ, европа, россия
18:07 18.11.2021 (обновлено: 18:33 18.11.2021)
 
"Зеленые" хотят помешать "Северному потоку — 2", заявил депутат бундестага

Депутат бундестага Эрнст: "Зеленые" хотят помешать "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. "Зеленые" в ФРГ хотят помешать "Северному потоку 2", это нанесет ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в Европу, такое мнение выразил РИА Новости депутат германского бундестага Клаус Эрнст ("Левые") - бывший глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ прошлого созыва.
""Зеленые" по-прежнему хотят помешать "Северному потоку — 2". Я не понимаю такого отношения с их стороны. Предотвращение "Северного потока — 2" нанесет ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в Европу", - сказал Эрнст, добавив, что в настоящее время "срочно необходимо" обеспечить газоснабжение Европы на фоне текущей динамики цен на "голубое золото".
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
16:19
В бундестаге допустили запуск "Северного потока — 2" весной 2022 года
По словам депутата, "одно только объявление о дальнейшей отсрочке сертификации "Северного потока — 2" привело к росту цен на газ на краткосрочных рынках на 10%". Ситуация с поставками газа по трубопроводу "Ямал" в Европу, сказал Эрнст, показывает, "насколько срочно необходимо обеспечить независимые от других стран поставки газа".
В партии "Союз 90/Зеленые" ранее заявили о том, что приостановка сертификации "Северного потока — 2" может привести к переносу ввода в эксплуатацию газопровода на весну либо вообще остановить проект. Партия "Зеленые" в ФРГ традиционно выступает против проекта "Северный поток — 2". В настоящее время партия ведет переговоры о формировании нового правительства Германии, куда "Зеленые" могут войти, по итогам выборов 26 сентября.
Ранее Федеральное сетевое агентство заявило, что процесс сертификации компании-оператора "Северного потока — 2" остается приостановленным до тех пор, пока передача основных активов и личных средств дочерней компании не будет завершена. В этом случае Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы дочерней компании в качестве нового заявителя на сертификацию, рассмотрение может занять оставшийся четырехмесячный период, предусмотренный законом.
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
08:00
Европа поставила "Северный поток — 2" на паузу — и взвинтила себе цены
 
ГерманияСеверный поток — 2ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаРоссия
 
 
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