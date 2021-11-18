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В Петербурге задержали пассажиров, устроивших драку в троллейбусе
В Петербурге задержали пассажиров, устроивших драку в троллейбусе - РИА Новости, 18.11.2021
В Петербурге задержали пассажиров, устроивших драку в троллейбусе
Росгвардейцы задержали в Петербурге двух пассажиров, повздоривших в салоне троллейбуса и разбивших окно во время драки, сообщает региональное ГУ Росгвардии. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T19:42
2021-11-18T19:42
2021-11-18T19:42
происшествия
санкт-петербург
авто
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Росгвардейцы задержали в Петербурге двух пассажиров, повздоривших в салоне троллейбуса и разбивших окно во время драки, сообщает региональное ГУ Росгвардии.Как уточняет ведомство, инцидент произошел около 07.40 мск в троллейбусе №7, где между двумя пассажирами "произошел внезапный конфликт, переросший в драку". При этом оказалось разбито окно троллейбуса, водитель которого остановился на Невском проспекте, нажав кнопку тревожной сигнализации."К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга и задержали участников драки... Задержанных доставили в 78-й отдел полиции", - информирует ГУ Росгвардии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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происшествия, санкт-петербург, авто, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
В Петербурге задержали пассажиров, устроивших драку в троллейбусе
Пассажиров, устроивших драку в троллейбусе на Невском проспекте в Петербурге, задержали