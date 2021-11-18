https://ria.ru/20211118/zaderzhanie-1759707076.html

В Петербурге задержали пассажиров, устроивших драку в троллейбусе

В Петербурге задержали пассажиров, устроивших драку в троллейбусе - РИА Новости, 18.11.2021

В Петербурге задержали пассажиров, устроивших драку в троллейбусе

Росгвардейцы задержали в Петербурге двух пассажиров, повздоривших в салоне троллейбуса и разбивших окно во время драки, сообщает региональное ГУ Росгвардии. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T19:42

2021-11-18T19:42

2021-11-18T19:42

происшествия

санкт-петербург

авто

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748918969_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_f9a304209368b4a6debee3245f8dbb27.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Росгвардейцы задержали в Петербурге двух пассажиров, повздоривших в салоне троллейбуса и разбивших окно во время драки, сообщает региональное ГУ Росгвардии.Как уточняет ведомство, инцидент произошел около 07.40 мск в троллейбусе №7, где между двумя пассажирами "произошел внезапный конфликт, переросший в драку". При этом оказалось разбито окно троллейбуса, водитель которого остановился на Невском проспекте, нажав кнопку тревожной сигнализации."К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга и задержали участников драки... Задержанных доставили в 78-й отдел полиции", - информирует ГУ Росгвардии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211117/draka-1759483148.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, авто, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия