https://ria.ru/20211118/yemen-1759626890.html

Глава МВД Йемена: "Аль-Каида"* перебралась в районы шиитских ополченцев

Глава МВД Йемена: "Аль-Каида"* перебралась в районы шиитских ополченцев - РИА Новости, 18.11.2021

Глава МВД Йемена: "Аль-Каида"* перебралась в районы шиитских ополченцев

Йемен в последние шесть лет не сходит со страниц мировых СМИ как одно из самых неспокойных мест на Земле, где все это время идет война. Начавшись с захватом... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:00

2021-11-18T15:00

2021-11-18T15:00

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Йемен в последние шесть лет не сходит со страниц мировых СМИ как одно из самых неспокойных мест на Земле, где все это время идет война. Начавшись с захватом власти в стране шиитскими повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами), она фактически разделила Йемен на три части: север, где правят хуситы, юг, который разделили между собой сепаратистские группировки под крышей Переходного совета Южного Йемена, а также центральную часть и восток, которые оказались под властью международно признанного правительства, и куда перебрались из неспокойных регионов многие йеменские министерства. Безопасность в Йемене, влияние террористических группировок, проблемы в отношениях с союзниками правительства из аравийских монархий – эти темы корреспонденту РИА Новости Юлии Троицкой удалось затронуть в беседе с министром внутренних дел Йемена генерал-майором Ибрагимом Али Хейданом во время посещения его резиденции в столице восточной провинции страны Хадрамаут, городе Сайуне.– Как бы вы охарактеризовали ситуацию с безопасностью в Йемене, в тех районах, которые контролируются международно признанным правительством?– Что касается ситуации с безопасностью в освобожденных (от установивших власть в стране шиитских повстанцев-хуситов – ред.) районах, то она варьируется от одной провинции к другой. В свете нынешних обстоятельств и переворота против государственных институтов, совершенного хуситскими ополченцами, ими был внесен вклад в подрыв и уничтожение государственных институтов в этих провинциях.Когда мы взяли на себя контроль за безопасностью, было много трудностей, включая слабые возможности в установлении безопасности. В некоторых провинциях не хватало как человеческих, так и материальных ресурсов, квалифицированных кадров, контролирующих безопасность.Эта война создает множество препятствий для работы органов безопасности в освобожденных провинциях. Но, слава Богу, мы начали восстанавливать контроль над ситуацией в ряде провинций, хотя еще остаются проблемы в территориях, находящихся под контролем Переходного совета Южного Йемена из-за невыполнения договоренностей по безопасности и военному направлению между сепаратистами юга и правительством.– Осуществляет ли министерство контроль за безопасностью на территориях, которые находятся под властью Переходного совета, в том числе в столичной провинции юга страны – Адене?– Когда мы вернулись из Эр-Рияда после заключения договоренности с Переходным советом, и правительство было приведено к присяге (в конце 2020 года – ред.), мы попытались реализовать договоренности по безопасности и военному аспекту для контроля безопасности в районах под властью Переходного совета. Однако, к сожалению, обнаружили множество трудностей, которые мешают нам осуществлять работу в вопросах безопасности в районах под контролем ополченцев Переходного совета.Когда мы начали координировать работу по обеспечению безопасности с Переходным советом, то обнаружили, что его состав неоднороден, и он сам состоит из разных ополченцев и разных вооруженных формирований. Эти образования не координируют свои действия друг с другом, что вызывает у нас путаницу, мы договоримся с одной группировкой, а другая не выполняет этих договоренностей. В связи с этим, проблема безопасности во взаимоотношениях с нашими братьями из Переходного совета связана с отсутствием единства среди их вооруженных формирований. Я много говорил с иностранными послами, что у нас нет проблем в отношениях с Переходным советом. Проблема заключена в самом совете. Его структуры безопасности разрознены, не подчиняются единому командованию и одной власти. Если он сможет объединить под своей крышей все соединения, тогда мы поговорим.– Вы отвечаете за безопасность в таких провинциях, как Аден, куда после захвата власти хуситами на севере переместились члены международно признанного правительства Йемена?– У нас нет возможности нести полную ответственность за безопасность в этом регионе, но у нас есть косвенная ответственность. Мы направляем директивы по безопасности, министерство выплачивает зарплаты и надбавки, директор по безопасности отвечает на наши указания в письменной форме, но на практике он не может выполнить их в Адене. Ситуация складывается таким образом: то одно вооруженное формирование не согласилось, то другая группировка не реагирует. Директор службы безопасности хорошо работает, у нас есть контакт, но у него нет реального контроля внутри Адена, потому что каждое вооруженное формирование действует на свое усмотрение.– Почему район вблизи международного аэропорта Адена настолько небезопасен? Недавно там произошел очередной взрыв, до этого покушение на членов правительства прямо на территории аэропорта.– Взрывы в аэропорту – свидетельство пробелов в системе безопасности. Всегда, когда система безопасности разрознена, у нее нет единого командного центра, возникает среда, которая способствует дисбалансу в области безопасности. Когда существует множество группировок, которые относят себя к системе безопасности, но не подчиняются приказам из единого центра, легко могут возникать нарушения. Единственный способ установить безопасность на территориях, находящихся под контролем Переходного совета, – реализовать договоренности по безопасности и в военной сфере. Они предусматривают интегрирование всех вооруженных формирований в составе Переходного совета в министерство внутренних дел и объединение всех формирований под руководством одной администрации под эгидой МВД, тогда мы можем добиться установления безопасности на этих территориях.– Может ли Переходный период на юге Йемена предпринять такие шаги?– Это препятствие стоит перед нами. Братья из Переходного совета не согласились выполнить договоренности по отводу войск и безопасности заключенного между нами в 2019 году Эр-Риядского соглашения. Они считают, что, если связанные с советом формирования будут включены в структуру МВД или обороны, на этом роль совета будет исчерпана, поэтому не хотят, чтобы их подразделения безопасности присоединились к МВД, а вооруженные силы – к министерству обороны.Члены совета ведут переговоры с правительством по другим политическим и экономическим аспектам, но вопросы безопасности и военных сил используют как средство давления на правительство, если оно не выполняет то, чего от него хотят внешние силы. Здесь они идут по тому же пути, что и хуситы.– Как бы вы описали ситуацию с безопасностью в провинции Хадрамаут на востоке страны, где, как считают западные спецслужбы, имеют влияние террористические организации, подобные "Аль-Каиде"* (запрещенная в России террористическая организация – ред.)?– Ходят слухи о том, что Хадрамаут является инкубатором терроризма, но это не соответствует действительности. Хадрамаут – это мирный регион, и его древняя и современная история не предполагают влияния терроризма.Разговоры о терроризме и "Аль-Каиде"* всегда ведутся в отношении мест, важных в экономическом и политическом плане, и это делается отдельными странами для достижения определенных интересов. Эти страны известны, они атакуют порты в Йемене, и им не нужна сильная экономика в нашей стране. Бенефициар от хаоса в Йемене – тот, кто распространяет слухи о присутствии "Аль-Каиды"* в Хадрамауте. Когда в 2017 году боевики "Аль-Каиды"* покинули базу в городе Эль-Мукалла – столице прибрежного Хадрамаута – на длинной колонне машин, забрав оружие, никто не бомбил эту колонну, им разрешили спокойно выехать. Незначительные инциденты, которые происходят в Хадрамауте сейчас, могли бы произойти в любой точке мира, но они широко освещались в средствах массовой информации, чтобы нанести удар по интересам Йемена в регионе.– В настоящее время в провинции нет экстремистских элементов?– Экстремистские элементы существуют, но их главный оплот теперь находится в провинции Аль-Байда, а она под контролем хуситов, поэтому мы и говорим, что они поддерживают терроризм. Они ничего не сделали для борьбы с "Аль-Каидой"*, зато сражаются с национальной армией в Марибе. Когда ополченцы-хуситы начали наступление на Аль-Байду, боевики "Аль-Каиды"* даже не сопротивлялись. Они отступили и оставили поле боя для хуситов, как если бы между ними была прямая координация. Теперь они находятся в месте под названием Аль-Якла. Это хорошо известно, и даже американская разведка подготовила полный отчет по этому поводу.– Существуют ли ячейки "Аль-Каиды"* на территориях под контролем международно признанного правительства?– "Аль-Каида"* как субъект и организация в явном виде не присутствует ни в провинциях Йемена, ни в Хадрамауте, могут быть отдельные люди, которых мы преследуем здесь или там, службы безопасности пытаются отслеживать и преследовать их. Однако финансовые возможности министерства не позволяют ему в полной мере отслеживать организации, получающие международную внешнюю поддержку.– Существуют ли проблемы в области безопасности или конфликты в районах под контролем арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ?– Проблемы в сфере безопасности, от которых страдают районы под контролем правительства, – это спящие ячейки хуситов, которые стремятся разжечь ситуацию на этих территориях. Кроме того, существуют экономические проблемы, в числе которых сильное падение курса местной валюты по сравнению с долларом, а также задержка выплат зарплат сотрудникам сил безопасности, что повлияло на эффективность этой системы. Существует также проблема в порту Бальхаф, в районе Аль-Ильм, который эмиратские военные превратили в военную базу и не дают Йемену использовать его для экспорта нефтепродуктов и СПГ. Наши братья по арабской коалиции ушли оттуда, но нам необходимо запустить предприятия.Также существует проблема в Адене, где в полной мере не может работать международный аэропорт, работа аэропорта и порта в этом городе очень важна для всего мира. В настоящее время они находятся под контролем Переходного совета, который получает приказы от Объединенных Арабских Эмиратов, и не работают на полную мощь, экспорт нефти и газа не идет ни через порт Бальхаф, ни через порт Адена. Кроме того, война в Йемене отразилась на стоимости страховки для кораблей, заходящих в порт Адена, она намного выше, чем, если они прибывают в порты Салала в Омане или Джибути. Есть проблема с опозданием кораблей из-за обысков и проверок. Это вынуждает авиакомпании и судоходные компании отказываться от базирования в Адене. При этом нет никакого повода для отказа в запуске работы порта в Адене на полную мощь, потому что он находится на территориях под властью законного правительства и под контролем коалиции, которая действует в интересах этого правительства. Для входящих в коалицию ОАЭ нетрудно запустить работу порта в Адене в полном объеме, а также разрешить летать через Аден не десятку рейсов, а сотне. То же касается и Бальхафа в удаленном регионе, и архипелага Сокотра, где порт мог бы работать на полную, или могла бы появиться зона свободной торговли, там и нефтяные запасы, которые могло бы использовать йеменское государство. Йеменская экономика страдает от этой войны, что влияет на безопасность и является причиной появления питательной среды для террористических организаций.– По некоторой информации, среди беженцев на границе между Белоруссией и Польшей есть йеменцы. Знаете ли вы, сколько их там? Получали ли информацию по этому поводу от Белоруссии или йеменской дипмиссии? Планируете ли оказать какую-то помощь йеменцам в случае их пребывания в Белоруссии, отправить за ними самолет?– Появление йеменцев среди потока беженцев в других странах – это новое для страны явление, которое стало распространяться только в последние годы с приходом к власти в стране повстанцев-хуситов. Йеменцы выезжали из страны торговать, для работы, но никогда они не были в числе просящих убежище мигрантов. Репрессивная политика хуситов, когда они взрывают дома, арестовывают, убивают людей без суда и следствия, вынуждает йеменцев искать убежище за рубежом. Возможное присутствие йеменских беженцев в Белоруссии связано с властью хуситов. Некоторые страны Евросоюза разрешили беженцам из Йемена получить политическое убежище.У нас нет данных, сколько граждан Йемена находятся там. Пока еще МИД Йемена не уведомил нас о наличии йеменских граждан в Белоруссии. Мы свяжемся с нашими друзьями в Белоруссии, чтобы узнать об их числе, или с нашим консульством, чтобы узнать, в какой они ситуации, и можно ли им вернуться, но возможно, что некоторые из них живут за пределами Йемена. Тогда можем обсудить ситуацию.Получение туристических виз в Белоруссию в Йемене исключено, но йеменцы могут выехать в другие страны – Египет, Турцию, Иорданию на лечение или учебу и оттуда получить визы через турагентства.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211113/yemen-1758915639.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211030/vzryv-1757039965.html

https://ria.ru/20200426/1570585977.html

https://ria.ru/20211116/bezhentsy-1759227122.html

https://ria.ru/20211111/migranty-1758567062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, интервью, египет, иордания, ансар алла, мид йемена, россия