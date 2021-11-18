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В Минцифры рассказали о филиалах российских вузов в Узбекистане
В Минцифры рассказали о филиалах российских вузов в Узбекистане - РИА Новости, 18.11.2021
В Минцифры рассказали о филиалах российских вузов в Узбекистане
В Узбекистане функционируют 14 филиалов российских вузов и в завершающей стадии находится процесс открытия 15-го вуза, сообщила заместитель министра цифрового... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:25
2021-11-18T13:25
2021-11-18T13:25
общество
образование - общество
узбекистан
ташкент
москва
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
бэлла черкесова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Узбекистане функционируют 14 филиалов российских вузов и в завершающей стадии находится процесс открытия 15-го вуза, сообщила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.По ее словам, в завершающей стадии находится процесс открытия 15-го вуза - это филиал Петербургского государственного университета в Ташкенте.
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общество, образование - общество, узбекистан, ташкент, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, бэлла черкесова
В Минцифры рассказали о филиалах российских вузов в Узбекистане
Черкесова: в Узбекистане есть 14 филиалов российских вузов, скоро откроют 15-й