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В Минцифры рассказали о филиалах российских вузов в Узбекистане

В Минцифры рассказали о филиалах российских вузов в Узбекистане - РИА Новости, 18.11.2021

В Минцифры рассказали о филиалах российских вузов в Узбекистане

В Узбекистане функционируют 14 филиалов российских вузов и в завершающей стадии находится процесс открытия 15-го вуза, сообщила заместитель министра цифрового... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:25

2021-11-18T13:25

2021-11-18T13:25

общество

образование - общество

узбекистан

ташкент

москва

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

бэлла черкесова

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Узбекистане функционируют 14 филиалов российских вузов и в завершающей стадии находится процесс открытия 15-го вуза, сообщила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.По ее словам, в завершающей стадии находится процесс открытия 15-го вуза - это филиал Петербургского государственного университета в Ташкенте.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, узбекистан, ташкент, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, бэлла черкесова