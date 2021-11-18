17:49 18.11.2021 (обновлено: 17:50 18.11.2021)
Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате"
Лавров: встретимся в "нормандском формате" после выполнения Киевом Минских соглашений
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента РФ Владимира Путина.
"Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего - это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ", - сказал Лавров журналистам.
Как это будет сделано, отметил министр, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.