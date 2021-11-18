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Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате"
Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 18.11.2021
Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате"
Встреча в "нормандском формате" будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:49
2021-11-18T17:50
в мире
украина
сергей лавров
донбасс
"нормандская четверка"
минские соглашения
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента РФ Владимира Путина."Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего - это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ", - сказал Лавров журналистам.Как это будет сделано, отметил министр, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, украина, сергей лавров, донбасс, "нормандская четверка", минские соглашения
17:49 18.11.2021 (обновлено: 17:50 18.11.2021)
 
Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате"

Лавров: встретимся в "нормандском формате" после выполнения Киевом Минских соглашений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента РФ Владимира Путина.
"Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего - это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ", - сказал Лавров журналистам.
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Как это будет сделано, отметил министр, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреУкраинаСергей ЛавровДонбасс"Нормандская четверка"Минские соглашения
 
 
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