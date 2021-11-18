https://ria.ru/20211118/vstrecha-1759685845.html

Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате"

Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате" - РИА Новости, 18.11.2021

Лавров назвал условие для новой встречи в "нормандском формате"

Встреча в "нормандском формате" будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:49

2021-11-18T17:49

2021-11-18T17:50

в мире

украина

сергей лавров

донбасс

"нормандская четверка"

минские соглашения

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Встреча в "нормандском формате" будет только тогда, когда Киев выполнит все, о чем договорились в минских соглашениях, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам расширенной коллегии МИД РФ с участием президента РФ Владимира Путина."Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего - это особый статус Донбасса, закрепление этого особого статуса в конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ", - сказал Лавров журналистам.Как это будет сделано, отметил министр, восстановится полноценный контроль Украины над неконтролируемой Киевом сейчас части границы с Россией.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211118/donbass-1759664296.html

украина

донбасс

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в мире, украина, сергей лавров, донбасс, "нормандская четверка", минские соглашения