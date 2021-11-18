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В Чувашии врачи спасли младенца со стопроцентным поражением легких
В Чувашии врачи спасли младенца со стопроцентным поражением легких - РИА Новости, 18.11.2021
В Чувашии врачи спасли младенца со стопроцентным поражением легких
Врачи детской больницы в Чебоксарах спасли больного коронавирусом трехмесячного ребенка со 100% поражением легких, сообщает минздрав Чувашии. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:42
2021-11-18T15:46
общество
чебоксары
коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Врачи детской больницы в Чебоксарах спасли больного коронавирусом трехмесячного ребенка со 100% поражением легких, сообщает минздрав Чувашии.Ребенок был экстренно госпитализирован в отделение реанимации инфекционного стационара городской детской больницы №2 в октябре."Три недели врачи-реаниматологи боролись за жизнь маленького пациента. Малыш постоянно получал высокопоточный кислород. Состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжелое. Проводились консилиумы с участием главного внештатного специалиста анестезиолога - реаниматолога минздрава Чувашии, телемедицинские консультации с анестезиологом-реаниматологом Российского национального медицинского университета имени Пирогова. Совместными усилиями врачам удалось стабилизировать состояние ребёнка. Затем его перевели в отделение стационара на долечивание, где ребенок вместе с мамой получали всю необходимую специализированную медицинскую помощь", – цитируются в сообщении слова главного врача больницы Наталии Маловой.Она отметила, что новорожденные находятся в группе риска, а потому необходимо, чтобы все взрослые члены семьи своевременно сделали прививку от COVID-19.Дети с COVID-19 и с подозрением на эту инфекцию, в том числе и новорожденные, госпитализируются в инфекционный стационар детской больницы №2 с апреля 2020 года. Всего в 2020 году были госпитализированы с новой коронавирусной инфекцией 947 человек: 845 детей и 102 родителя. 58,8% больных детей COVID-19 школьного возраста, из них 38,9% - подростки. Каждый третий пациент с COVID-19 имел осложнения в виде пневмонии."Сейчас в стенах больницы ежемесячно более 100 детей и их законных представителей получают медицинскую помощь с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции и подозрением на нее. Пациенты находятся в боксированных палатах, средний срок лечения – 8, 7 дней", - отмечается в сообщении.
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общество, чебоксары, коронавирус covid-19
15:42 18.11.2021 (обновлено: 15:46 18.11.2021)
 
В Чувашии врачи спасли младенца со стопроцентным поражением легких

В Чувашии медики спасли больного коронавирусом трехмесячного ребенка

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВрач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких в МГМУ имени И. М. Сеченова
Врач осматривает глубоко недоношенного ребенка, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких в МГМУ имени И. М. Сеченова - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноя — РИА Новости. Врачи детской больницы в Чебоксарах спасли больного коронавирусом трехмесячного ребенка со 100% поражением легких, сообщает минздрав Чувашии.
Ребенок был экстренно госпитализирован в отделение реанимации инфекционного стационара городской детской больницы №2 в октябре.
"Три недели врачи-реаниматологи боролись за жизнь маленького пациента. Малыш постоянно получал высокопоточный кислород. Состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжелое. Проводились консилиумы с участием главного внештатного специалиста анестезиолога - реаниматолога минздрава Чувашии, телемедицинские консультации с анестезиологом-реаниматологом Российского национального медицинского университета имени Пирогова. Совместными усилиями врачам удалось стабилизировать состояние ребёнка. Затем его перевели в отделение стационара на долечивание, где ребенок вместе с мамой получали всю необходимую специализированную медицинскую помощь", – цитируются в сообщении слова главного врача больницы Наталии Маловой.
Она отметила, что новорожденные находятся в группе риска, а потому необходимо, чтобы все взрослые члены семьи своевременно сделали прививку от COVID-19.
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Дети с COVID-19 и с подозрением на эту инфекцию, в том числе и новорожденные, госпитализируются в инфекционный стационар детской больницы №2 с апреля 2020 года. Всего в 2020 году были госпитализированы с новой коронавирусной инфекцией 947 человек: 845 детей и 102 родителя. 58,8% больных детей COVID-19 школьного возраста, из них 38,9% - подростки. Каждый третий пациент с COVID-19 имел осложнения в виде пневмонии.
"Сейчас в стенах больницы ежемесячно более 100 детей и их законных представителей получают медицинскую помощь с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции и подозрением на нее. Пациенты находятся в боксированных палатах, средний срок лечения – 8, 7 дней", - отмечается в сообщении.
 
ОбществоЧебоксарыКоронавирус COVID-19
 
 
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