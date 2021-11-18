https://ria.ru/20211118/vrach-1759574812.html

В Новосибирске проверят данные о жестоком обращении врача с пациенткой

В Новосибирске проверят данные о жестоком обращении врача с пациенткой - РИА Новости, 18.11.2021

В Новосибирске проверят данные о жестоком обращении врача с пациенткой

Прокуратура организовала проверку информации о якобы жестоком обращении медперсонала с пациенткой в коронавирусном отделении 25-й медсанчасти в Новосибирске,... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T09:36

2021-11-18T09:36

2021-11-18T09:42

происшествия

новосибирск

telegram (приложение)

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НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о якобы жестоком обращении медперсонала с пациенткой в коронавирусном отделении 25-й медсанчасти в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ведомства.Ранее в Telegram-канале "АСТ-54 Black" появилась информация о том, что в 25-й медсанчасти в отделении для больных коронавирусом женщину с диабетом привязывали к кровати, били, не давали воды и еды, якобы из-за отсутствия движения и ухода у женщины появились раны и ушибы."Будем проверять законность оказания медицинских услуг", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что более подробная информация появится позже.Проверку организовали и следователи СУСК по Новосибирской области."Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного управления.

https://ria.ru/20211115/proverka-1759057053.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск, telegram (приложение)