09:36 18.11.2021 (обновлено: 09:42 18.11.2021)
В Новосибирске проверят данные о жестоком обращении врача с пациенткой
Прокуратура Новосибирска проверит данные о жестоком обращении врача с пациенткой
© РИА Новости / Денис АбрамовМедик у шкафчика с лекарствами в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура организовала проверку информации о якобы жестоком обращении медперсонала с пациенткой в коронавирусном отделении 25-й медсанчасти в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Ранее в Telegram-канале "АСТ-54 Black" появилась информация о том, что в 25-й медсанчасти в отделении для больных коронавирусом женщину с диабетом привязывали к кровати, били, не давали воды и еды, якобы из-за отсутствия движения и ухода у женщины появились раны и ушибы.
"Будем проверять законность оказания медицинских услуг", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что более подробная информация появится позже.
Проверку организовали и следователи СУСК по Новосибирской области.
"Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного управления.
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