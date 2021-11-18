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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/voz-1759661546.html
Путин заявил о возрастающей роли ВОЗ в условиях пандемии
Путин заявил о возрастающей роли ВОЗ в условиях пандемии - РИА Новости, 18.11.2021
Путин заявил о возрастающей роли ВОЗ в условиях пандемии
Роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом во время пандемии возрастает, она могла бы активнее заняться проведением иммунизации,... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:25
2021-11-18T16:36
воз
распространение коронавируса
в мире
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом во время пандемии возрастает, она могла бы активнее заняться проведением иммунизации, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ."Возрастает роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее деятельность заслуживает всяческой поддержки, она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации", - отметил российский лидер.
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воз, в мире, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:25 18.11.2021 (обновлено: 16:36 18.11.2021)
 
Путин заявил о возрастающей роли ВОЗ в условиях пандемии

Путин: работа ВОЗ заслуживает поддержки в условиях пандемии COVID-19

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом во время пандемии возрастает, она могла бы активнее заняться проведением иммунизации, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
"Возрастает роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ее деятельность заслуживает всяческой поддержки, она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации", - отметил российский лидер.
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