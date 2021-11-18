https://ria.ru/20211118/vodosnabzhenie-1759603901.html

Ингушетии окажут содействие в реализации программы развития водоснабжения

Ингушетии окажут содействие в реализации программы развития водоснабжения - РИА Новости, 18.11.2021

Ингушетии окажут содействие в реализации программы развития водоснабжения

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера окажет содействие властям Ингушетии в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:05

2021-11-18T12:05

2021-11-18T12:05

республика ингушетия

общество

назрань

республика ингушетия

магомед евлоев

совет федерации рф

россия

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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера окажет содействие властям Ингушетии в реализации разработанной ими программы развития водоснабжения в республике, сообщает пресс-служба главы региона.С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены актуальные вопросы развития ЖКХ республики."Члены комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали обращение властей Ингушетии об оказании помощи в решении вопроса по водоснабжению", - говорится в сообщении.По данным вице-премьера Ингушетии Магомеда Евлоева, для комплексного решения проблемы водоснабжения в республике необходима реализация мероприятий, стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей. Разработанная программа предусматривает строительство водозабора на реке Асса, модернизацию еще двух водозаборов и строительство станций очистки воды для них, строительство водовода, а также бурение и обустройство 14 артезианских скважин для улучшения водоснабжения в Назрани.Евлоев отметил, что на сегодняшний день источники финансирования этих мероприятий не определены. Однако в рамках федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года республике планируется предоставить финансовую поддержку в размере более 853 миллионов рублей."Предусмотренные в данном проекте финансовые средства недостаточны для кардинального улучшения ситуации с водоснабжением. В связи с высокой дотационностью бюджета, действием мер бюджетного принуждения, а также отсутствием внебюджетных средств, реализовать какие-либо дополнительные мероприятия без финансовой поддержки из федерального бюджета не представляется возможным. В связи с вышеизложенным прошу поддержать наш регион в вопросах финансирования мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20211117/forum-1759458483.html

https://ria.ru/20211109/ingushetiya-1758315284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, назрань, республика ингушетия, магомед евлоев, совет федерации рф, россия