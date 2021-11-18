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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211118/vodosnabzhenie-1759603901.html
Ингушетии окажут содействие в реализации программы развития водоснабжения
Ингушетии окажут содействие в реализации программы развития водоснабжения - РИА Новости, 18.11.2021
Ингушетии окажут содействие в реализации программы развития водоснабжения
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера окажет содействие властям Ингушетии в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:05
2021-11-18T12:05
республика ингушетия
общество
назрань
республика ингушетия
магомед евлоев
совет федерации рф
россия
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера окажет содействие властям Ингушетии в реализации разработанной ими программы развития водоснабжения в республике, сообщает пресс-служба главы региона.С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены актуальные вопросы развития ЖКХ республики."Члены комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали обращение властей Ингушетии об оказании помощи в решении вопроса по водоснабжению", - говорится в сообщении.По данным вице-премьера Ингушетии Магомеда Евлоева, для комплексного решения проблемы водоснабжения в республике необходима реализация мероприятий, стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей. Разработанная программа предусматривает строительство водозабора на реке Асса, модернизацию еще двух водозаборов и строительство станций очистки воды для них, строительство водовода, а также бурение и обустройство 14 артезианских скважин для улучшения водоснабжения в Назрани.Евлоев отметил, что на сегодняшний день источники финансирования этих мероприятий не определены. Однако в рамках федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года республике планируется предоставить финансовую поддержку в размере более 853 миллионов рублей."Предусмотренные в данном проекте финансовые средства недостаточны для кардинального улучшения ситуации с водоснабжением. В связи с высокой дотационностью бюджета, действием мер бюджетного принуждения, а также отсутствием внебюджетных средств, реализовать какие-либо дополнительные мероприятия без финансовой поддержки из федерального бюджета не представляется возможным. В связи с вышеизложенным прошу поддержать наш регион в вопросах финансирования мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20211117/forum-1759458483.html
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общество, назрань, республика ингушетия, магомед евлоев, совет федерации рф, россия
12:05 18.11.2021
 
Ингушетии окажут содействие в реализации программы развития водоснабжения

Сенаторы окажут содействие властям Ингушетии в реализации программы развития водоснабжения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид города Назрань в Ингушетии
Вид города Назрань в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера окажет содействие властям Ингушетии в реализации разработанной ими программы развития водоснабжения в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
С 17 по 19 ноября в Совете Федерации проходят Дни Ингушетии, в рамках которых, в частности, рассмотрены актуальные вопросы развития ЖКХ республики.
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"Члены комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали обращение властей Ингушетии об оказании помощи в решении вопроса по водоснабжению", - говорится в сообщении.
По данным вице-премьера Ингушетии Магомеда Евлоева, для комплексного решения проблемы водоснабжения в республике необходима реализация мероприятий, стоимость которых составляет несколько миллиардов рублей. Разработанная программа предусматривает строительство водозабора на реке Асса, модернизацию еще двух водозаборов и строительство станций очистки воды для них, строительство водовода, а также бурение и обустройство 14 артезианских скважин для улучшения водоснабжения в Назрани.
Евлоев отметил, что на сегодняшний день источники финансирования этих мероприятий не определены. Однако в рамках федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года республике планируется предоставить финансовую поддержку в размере более 853 миллионов рублей.
"Предусмотренные в данном проекте финансовые средства недостаточны для кардинального улучшения ситуации с водоснабжением. В связи с высокой дотационностью бюджета, действием мер бюджетного принуждения, а также отсутствием внебюджетных средств, реализовать какие-либо дополнительные мероприятия без финансовой поддержки из федерального бюджета не представляется возможным. В связи с вышеизложенным прошу поддержать наш регион в вопросах финансирования мероприятий, направленных на улучшение ситуации с водоснабжением", - сказал вице-премьер.
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