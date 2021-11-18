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Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака" - РИА Новости, 18.11.2021
Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса "КовиВак", заявил директор центра Айдар Ишмухаметов. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:26
2021-11-18T11:39
коронавирус covid-19
вакцина "ковивак"
российская академия наук
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса "КовиВак", заявил директор центра Айдар Ишмухаметов."Отдельный этап, который мы освоили в августе-сентябре этого года - переход с 200-литров реакторов на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию", - сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".По его словам, запуск двух новых биореакторов состоялся в сентябре.Также Ишмухаметов сообщил, что Центр имени Чумакова РАН готовится выпускать комбинированную вакцину "КовиВак-Комби" от коронавируса, как от первых его штаммов, так и от штамма "дельта".В разработке у Центра Чумакова сейчас две вакцины, защищающие от штамма "дельта" - "КовиВак-Дельта-Моно" и "КовиВак-Комби", сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня"."Сейчас принимаем решение, есть ли необходимость создания отдельно вакцины на базе (штамма) "дельта" или делать комбинированную. Скорее, мы склоняемся ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация (новой вакцины)", - добавил Ишмухаметов.
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коронавирус covid-19, вакцина "ковивак", российская академия наук
11:26 18.11.2021 (обновлено: 11:39 18.11.2021)
 
Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"

Центр Чумакова расширит производство вакцины "КовиВак"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация жителей Тулы вакциной "КовиВак"
Вакцинация жителей Тулы вакциной КовиВак - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса "КовиВак", заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.
"Отдельный этап, который мы освоили в августе-сентябре этого года - переход с 200-литров реакторов на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию", - сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".
По его словам, запуск двух новых биореакторов состоялся в сентябре.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
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Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
Также Ишмухаметов сообщил, что Центр имени Чумакова РАН готовится выпускать комбинированную вакцину "КовиВак-Комби" от коронавируса, как от первых его штаммов, так и от штамма "дельта".
В разработке у Центра Чумакова сейчас две вакцины, защищающие от штамма "дельта" - "КовиВак-Дельта-Моно" и "КовиВак-Комби", сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".
"Сейчас принимаем решение, есть ли необходимость создания отдельно вакцины на базе (штамма) "дельта" или делать комбинированную. Скорее, мы склоняемся ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация (новой вакцины)", - добавил Ишмухаметов.
 
Коронавирус COVID-19Вакцина "КовиВак"Российская академия наук
 
 
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