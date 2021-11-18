https://ria.ru/20211118/vaktsina-1759594717.html

Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"

Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака" - РИА Новости, 18.11.2021

Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"

Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса "КовиВак", заявил директор центра Айдар Ишмухаметов. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T11:26

2021-11-18T11:26

2021-11-18T11:39

коронавирус covid-19

вакцина "ковивак"

российская академия наук

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Центр имени Чумакова РАН освоил у себя новые производственные мощности по выпуску вакцины от коронавируса "КовиВак", заявил директор центра Айдар Ишмухаметов."Отдельный этап, который мы освоили в августе-сентябре этого года - переход с 200-литров реакторов на 1000-литровые биореакторы, что тоже сопровождается внесением определенных изменений в технологию", - сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня".По его словам, запуск двух новых биореакторов состоялся в сентябре.Также Ишмухаметов сообщил, что Центр имени Чумакова РАН готовится выпускать комбинированную вакцину "КовиВак-Комби" от коронавируса, как от первых его штаммов, так и от штамма "дельта".В разработке у Центра Чумакова сейчас две вакцины, защищающие от штамма "дельта" - "КовиВак-Дельта-Моно" и "КовиВак-Комби", сказал Ишмухаметов в четверг в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА "Россия сегодня"."Сейчас принимаем решение, есть ли необходимость создания отдельно вакцины на базе (штамма) "дельта" или делать комбинированную. Скорее, мы склоняемся ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация (новой вакцины)", - добавил Ишмухаметов.

https://ria.ru/20211118/kovivak-1759597092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцина "ковивак", российская академия наук