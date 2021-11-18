https://ria.ru/20211118/usloviya-1759606431.html

Глава ФСИН заявил об улучшении условий содержания заключенных

Глава ФСИН заявил об улучшении условий содержания заключенных - РИА Новости, 18.11.2021

Глава ФСИН заявил об улучшении условий содержания заключенных

Условия содержания заключенных и арестантов значительно улучшились в России, сообщил директор ФСИН РФ Александр Калашников на Международном пенитенциарном... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:15

2021-11-18T12:15

2021-11-18T12:15

общество

рязань

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр калашников

россия

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РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Условия содержания заключенных и арестантов значительно улучшились в России, сообщил директор ФСИН РФ Александр Калашников на Международном пенитенциарном форуме в Рязани."Улучшились условия содержания заключенных и лиц, содержащихся под стражей. В том числе их размещение, питание, вещевое и медицинское обеспечение", - сказал Калашников.По его словам, в дальнейшем гуманизация уголовно-исполнительной системы, мероприятия по соблюдению прав человека, улучшение условий содержания, совершенствование служебной деятельности будут проводиться в рамках концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года."Современная модель пенитенциарной системы России ориентирована на обеспечение прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, оптимизацию их размещения, оптимизацию профессионального обучения осужденных", - добавил Калашников.

https://ria.ru/20211109/merkacheva-1758262706.html

https://ria.ru/20201123/osuzhdennye-1585892797.html

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общество, рязань, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия