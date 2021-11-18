https://ria.ru/20211118/ural-1759723149.html

На Урале проверяют инцидент с высадкой из автобуса подростка

На Урале проверяют инцидент с высадкой из автобуса подростка - РИА Новости, 18.11.2021

На Урале проверяют инцидент с высадкой из автобуса подростка

Прокуратура в Свердловской области проверяет инцидент с высадкой из автобуса подростка, который почувствовал себя плохо, сообщает в четверг надзорное ведомство... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T22:51

2021-11-18T22:51

2021-11-18T22:51

происшествия

нижний тагил

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверяет инцидент с высадкой из автобуса подростка, который почувствовал себя плохо, сообщает в четверг надзорное ведомство региона."Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку по сообщению СМИ об оставлении водителем маршрутки в опасности несовершеннолетнего. Согласно публикации СМИ, 16 ноября 2021 года в вечернее время двое детей возвращались с тренировки домой на маршрутном автобусе №25 в Нижнем Тагиле. В автобусе 15-летний подросток почувствовал недомогание, пассажиры автобуса попросили водителя дать возможность несовершеннолетнему выйти на улицу и подышать", - говорится в сообщении.Сестра подростка осталась в автобусе. Оставив молодого человека, водитель продолжил движение по маршруту, отмечается в релизе.Надзорное ведомство уточняет, что прокуратура проверит достоверность данных, изложенных в публикации СМИ. При подтверждении информации будет дана правовая оценка соблюдению автотранспортным предприятием требований законодательства о защите прав потребителей. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210202/voditel-1595609344.html

нижний тагил

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний тагил, россия