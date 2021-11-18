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Рада создала комиссию для расследования причин смерти Полякова
Рада создала комиссию для расследования причин смерти Полякова - РИА Новости, 18.11.2021
Рада создала комиссию для расследования причин смерти Полякова
Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования смерти внефракционного депутата парламента Антона Полякова, такое решение в... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:01
2021-11-18T16:04
в мире
украина
киев
верховная рада украины
артем шевченко
смерть депутата верховной рады полякова
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования смерти внефракционного депутата парламента Антона Полякова, такое решение в четверг поддержали 322 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Полиция Киева 8 октября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генпрокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме Полякова нашли алкоголь и метадон. Позже замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что методон в организме Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом."На сегодняшний день по вышеупомянутому делу осуществляется досудебное расследование, однако рассмотрение дела по непонятным причинам затягивается. Правоохранительными органами не осуществляется необходимый комплекс следственных действий для обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела. Информация министерства внутренних дел не соответствует действительности и материалам дела, ничем не подтверждается и порочит имя Антона Эдуардовича Полякова, что недопустимо", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно постановлению, комиссия будет работать один год. Возглавит комиссию депутат от партии "За будущее" Анна Скороход.
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, артем шевченко, смерть депутата верховной рады полякова
15:01 18.11.2021 (обновлено: 16:04 18.11.2021)
 
Рада создала комиссию для расследования причин смерти Полякова

Верховная Рада Украины создала комиссию для расследования причин смерти депутата Полякова

CC BY-SA 4.0 / sarakhan_vadym / Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков
Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
CC BY-SA 4.0 / sarakhan_vadym /
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования смерти внефракционного депутата парламента Антона Полякова, такое решение в четверг поддержали 322 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Полиция Киева 8 октября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генпрокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме Полякова нашли алкоголь и метадон. Позже замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что методон в организме Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом.
"На сегодняшний день по вышеупомянутому делу осуществляется досудебное расследование, однако рассмотрение дела по непонятным причинам затягивается. Правоохранительными органами не осуществляется необходимый комплекс следственных действий для обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела. Информация министерства внутренних дел не соответствует действительности и материалам дела, ничем не подтверждается и порочит имя Антона Эдуардовича Полякова, что недопустимо", - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно постановлению, комиссия будет работать один год. Возглавит комиссию депутат от партии "За будущее" Анна Скороход.
Депутат партии Европейская Солидарность Ирина Геращенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
14:04
В Раде оппозиция требует возбудить дело против руководства Украины
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныАртем ШевченкоСмерть депутата Верховной Рады Полякова
 
 
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