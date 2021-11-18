https://ria.ru/20211118/ukraina-1759645431.html

Рада создала комиссию для расследования причин смерти Полякова

Рада создала комиссию для расследования причин смерти Полякова - РИА Новости, 18.11.2021

Рада создала комиссию для расследования причин смерти Полякова

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования смерти внефракционного депутата парламента Антона Полякова, такое решение в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:01

2021-11-18T15:01

2021-11-18T16:04

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верховная рада украины

артем шевченко

смерть депутата верховной рады полякова

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования смерти внефракционного депутата парламента Антона Полякова, такое решение в четверг поддержали 322 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Полиция Киева 8 октября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генпрокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил, что в организме Полякова нашли алкоголь и метадон. Позже замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что методон в организме Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом."На сегодняшний день по вышеупомянутому делу осуществляется досудебное расследование, однако рассмотрение дела по непонятным причинам затягивается. Правоохранительными органами не осуществляется необходимый комплекс следственных действий для обеспечения полного и всестороннего рассмотрения дела. Информация министерства внутренних дел не соответствует действительности и материалам дела, ничем не подтверждается и порочит имя Антона Эдуардовича Полякова, что недопустимо", - говорится в пояснительной записке к документу.Согласно постановлению, комиссия будет работать один год. Возглавит комиссию депутат от партии "За будущее" Анна Скороход.

https://ria.ru/20211118/rada-1759632441.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, артем шевченко, смерть депутата верховной рады полякова