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Посол ФРГ выступил за участие Украины в сертификации "Северного потока — 2"
Посол ФРГ выступил за участие Украины в сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.11.2021
Посол ФРГ выступил за участие Украины в сертификации "Северного потока — 2"
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр считает правильным участие Украины в сертификации оператора "Северного потока 2", при этом он подчеркнул, что у нее нет РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:13
2021-11-18T12:13
экономика
украина
германия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
геза андреас фон гайр
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр считает правильным участие Украины в сертификации оператора "Северного потока 2", при этом он подчеркнул, что у нее нет права вето."Считаю верным, что будут выслушаны другие голоса, и что для украинской стороны это возможно. Но не должно возникнуть недоразумений: у Украины нет права вето, а это важно. Потому что анализ и оценка в процессе сертификации проводятся независимым регулирующим органом Германии, а не другими сторонами", - сказал посол журналистам.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html
https://ria.ru/20211117/gaz-1759406503.html
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экономика, украина, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag, геза андреас фон гайр, россия
12:13 18.11.2021
 
Посол ФРГ выступил за участие Украины в сертификации "Северного потока — 2"

Посол ФРГ фон Гайр назвал участие Украины в сертификации "Северного потока — 2" правильным

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр считает правильным участие Украины в сертификации оператора "Северного потока 2", при этом он подчеркнул, что у нее нет права вето.
"Считаю верным, что будут выслушаны другие голоса, и что для украинской стороны это возможно. Но не должно возникнуть недоразумений: у Украины нет права вето, а это важно. Потому что анализ и оценка в процессе сертификации проводятся независимым регулирующим органом Германии, а не другими сторонами", - сказал посол журналистам.
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Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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ЭкономикаУкраинаГерманияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGГеза Андреас фон ГайрРоссия
 
 
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