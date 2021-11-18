Защита Удальцова просит пересмотреть его приговор по "болотному делу"
Защита Удальцова просит Верховный суд пересмотреть приговор по "болотному делу"
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Защита Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева просит Верховный суд РФ пересмотреть их приговор по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в 2012 году после решения Комитета министров Совета Европы, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее Европейский суд по правам человека установил нарушение статьи 6 Конвенции (право на справедливое судебное разбирательство) в связи с их осуждением на основании показаний другого фигуранта дела - Константина Лебедева, пошедшего на сделку со следствием и быстро вышедшего на свободу условно-досрочно. После этого решения защита обратилась в ВС РФ, там провели заседание президиума, но оставили приговор в силе. Тогда адвокаты пожаловались на ВС РФ в Комитет министров Совета Европы, который следит за выполнением решений ЕСПЧ.
"Комитет министров просит ВС РФ возобновить производство по делу и еще раз проверить показания Лебедева. Отдельно комитет просит оправдать Удальцова", - сказал Аграновский.
Уже с этим решением адвокаты подали новую жалобу в ВС РФ. "Мы просим возобновить производство по делу и оправдать обоих осужденных", - отметил собеседник.
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По его словам, судебной практики рассмотрения таких дел нет, еще никто не обращался в ВС РФ после решения Комитета министров.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить Развозжаеву и Удальцову компенсации в размере 11 тысяч евро и 9 тысяч евро соответственно. В частности, суд установил нарушение статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 8 (право на уважение частной жизни), статьи 1 протокола 1 (защита собственности).
Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторы беспорядков - Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев - получили по 4,5 года колонии общего режима. На последнего также был наложен штраф в размере 150 тысяч рублей. Рядовые участники столкновений осуждены на сроки от условного до четырех лет лишения свободы. Впоследствии несколько фигурантов были амнистированы.
Удальцов в 2017 году вышел из колонии. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций. Развозжаев освободился в апреле 2017 года.