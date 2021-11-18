https://ria.ru/20211118/ubiystvo-1759503459.html

"В десятке самых опасных преступников": кого спустя 20 лет задержали в Югре

"В десятке самых опасных преступников": кого спустя 20 лет задержали в Югре - РИА Новости, 18.11.2021

"В десятке самых опасных преступников": кого спустя 20 лет задержали в Югре

Международный розыск, затянувшееся расследование и нелепая случайность — в конце октября в Ханты-Мансийске задержали предполагаемого организатора убийства... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T08:00

2021-11-18T08:00

2021-11-18T11:18

происшествия

махачкала

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

юкос

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владимир петухов

россия

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Международный розыск, затянувшееся расследование и нелепая случайность — в конце октября в Ханты-Мансийске задержали предполагаемого организатора убийства окружного прокурора Юрия Бедерина. Подозреваемый более 20 лет находился практически под носом у оперативников — но был осторожен и не выходил даже в магазин.Выстрелы в головуВечером 25 июля 2000-го служебная "Волга", как обычно, высадила прокурора возле подъезда. Навстречу шел сосед — выносил мусор. Он спустя пару минут и обнаружил истекающего кровью Бедерина на лестнице между этажами.Тот погиб сразу: киллер трижды выстрелил в голову из малокалиберного пистолета. Преступление прогремело на всю страну — впервые в новой истории России убили столь высокопоставленного силовика.На поиск убийц бросили все оперативные службы региональных управлений МВД и ФСБ. Рабочие, которые ремонтировали крышу, видели, как из подъезда выбежали двое в темных очках. Но по горячим следам никого не задержали. Бедерин жил на самом берегу Иртыша, и преступники вполне могли уйти на моторной лодке.Расследование взяли на особый контроль в Генпрокуратуре. Из Москвы направили наиболее опытных следователей и сотрудников уголовного розыска. Основная версия — убийство из-за профессиональной деятельности.Погибший занимался громкими уголовными делами, по большей части связанными с нефтяными войнами. В том числе — убийством мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998-м. Виновным позже признали экс-руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. След той компании искали и в этот раз.Игра на опережениеИсполнителей — безработных из Дагестана Рабадана Рабаданова и Александра Козина — вычислили быстро. Оперативники запросили данные о всех мобильных телефонах в радиусе нескольких сотен метров от дома жертвы. Поскольку сотовые тогда были далеко не у каждого, круг подозреваемых сразу сузился.Рабаданова и Козина задержали в Махачкале, куда они улетели практически сразу, и доставили обратно в Ханты-Мансийск. Оба признались, что работали на местного бизнесмена Виктора Змановского.На допросах он все отрицал, но следователи обратили внимание на интересную деталь. Выяснилось, что Змановский с детства дружил с неким чиновником, на которого собирал информацию Бедерин.Речь о главе контрольно-ревизионного управления ХМАО Юрии Чекине, подозреваемом в мошенничестве и хищении у местной нефтегазовой компании более 15 миллионов рублей."Были и другие экономические дела, еще в 1996-м, — рассказывает бывший адвокат Чекина Михаил Пуртов. — Моего клиента даже сажали в СИЗО. Но мы добились передачи всех материалов в соседнюю Свердловскую область, там прокурор ничего криминального не выявил".Но Бедерин не поверил выводам уральского коллеги. Возможно, даже собрал улики. По версии СК, чиновник попытался сыграть на опережение. С просьбой "решить проблему" обратился к Змановскому, у которого были связи в криминальных кругах. Тот назвал цену: 50 тысяч долларов. "Мокрую" работу поручил Рабаданову и Козину.Жизнь под подоконникомЗмановский отправился за решетку осенью 2001-го — его приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Киллеры получили 14 и 13 лет. А Чекин, взяв бессрочный отпуск, исчез.На него завели дело. Основной мотив, по версии следствия, — месть "за принципиальную позицию прокурора". Однако бывший защитник считает иначе."После того как на Урале закрыли все дела, Чекин потребовал с Бедерина 800 тысяч рублей за незаконное преследование, — говорит адвокат. — Тот, не желая платить, поднял шум и через Генпрокуратуру добился отмены решения свердловского коллеги. И хотя городской суд Ханты-Мансийска все же встал на нашу сторону, у Чекина сдали нервы".Искали его в Югре, соседних регионах и даже за рубежом. По словам Пуртова, полицейские регулярно наведывались к сыну подозреваемого — на улицу Калинина в Ханты-Мансийске. Но уходили ни с чем.Недели три назад опера опять заглянули в квартиру — обратили внимание, что окна заклеены пленкой и завешены плотными шторами. Под одним из подоконников обнаружили тайник, куда легко помещается человек."Чекин давно вернулся в Ханты-Мансийск, — объясняют в СКР. — Но практически не выходил из дома, даже в магазин. Не пользовался личными документами — у него оставался паспорт гражданина СССР".При этом беглец записал пять видеообращений к президенту России — уверял, что к убийству непричастен.Выживать помогали родственники. Не исключено, что на них заведут уголовное дело об укрывательстве. Адвокат полагает, что чиновника мог выдать кто-то из знакомых.Азартный ревизорЧекина обвиняют в мошенничестве, незаконном обороте оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и организации убийства.Он числился в десятке самых опасных преступников по версии МВД. За помощь в задержании обещали миллион рублей. Потом утроили сумму.Следователи утверждают, что, кроме убийства Бедерина, экс-ревизор организовал еще два особо тяжких преступления.В ноябре 1996-го, отмечают в СК, он мог "заказать" приятеля по фамилии Руппель: чтобы присвоить деньги, полученные в совместных аферах. Убийство по почерку похожее: жертву поджидали в подъезде.Два года спустя примерно так же устранили должника Чекина, проигравшего ему в карты крупную сумму. Исполнителей этих преступлений нашли и осудили.Примечательно, что срок давности истек, но подозреваемый находился в розыске, поэтому избежать наказания, по всей видимости, не удастся. Сейчас Чекин в СИЗО, ему грозит пожизненное.

https://ria.ru/20200217/1564784954.html

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

https://ria.ru/20210116/ubiystvo-1593248615.html

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Задержание заказчика убийства прокурора ХМАО двадцатилетней давности Следственными органами Следственного комитета России по ХМАО-Югре совместно с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре и ФСБ России задержан Юрий Чекин 1963 года рождения, обвиняемый в организации убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрия Бедерина. 2021-11-18T08:00 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), юкос, иртыш (река), владимир петухов, россия