https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html
Болит в совсем неожиданном месте: назван первый симптом отрыва тромба
Кардиолог назвала первый симптом отрыва тромба - РИА Новости, 18.11.2021
Болит в совсем неожиданном месте: назван первый симптом отрыва тромба
Кардиолог Анна Кореневич назвала на своем YouTube-канале признаки тромбоза, который грозит инфарктом. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T07:02
2021-11-18T07:02
2021-11-18T11:33
общество
здоровье
россия
анна кореневич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_0:68:1999:1192_1920x0_80_0_0_9c4ce0bbd9f401ea98b009c414bbac61.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Кардиолог Анна Кореневич назвала на своем YouTube-канале признаки тромбоза, который грозит инфарктом.Медик отметила, что чаще всего холестериновые бляшки, угрожающие сердцу, образуются в коронарных артериях.Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, отметила медик, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться. По словам кардиолога, болевые ощущения также могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи. При этом боль может появиться даже в нижней челюсти.В случае появления этих симптомов медик призвала немедленно вызывать скорую помощь.
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599129140_113:0:1890:1333_1920x0_80_0_0_37683f1127cc33b7ea5ba37ba0d79156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, россия, анна кореневич
07:02 18.11.2021 (обновлено: 11:33 18.11.2021)
Кардиолог назвала первый симптом отрыва тромба
Врач Кореневич: при отрыве тромба больной испытывает давящие и сжимающие боли за грудиной
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Кардиолог Анна Кореневич
назвала на своем YouTube
-канале признаки тромбоза, который грозит инфарктом.
Медик отметила, что чаще всего холестериновые бляшки, угрожающие сердцу, образуются в коронарных артериях.
"Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти", — заявила Кореневич.
Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, отметила медик, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться.
По словам кардиолога, болевые ощущения также могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи. При этом боль может появиться даже в нижней челюсти.
В случае появления этих симптомов медик призвала немедленно вызывать скорую помощь.