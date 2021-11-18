https://ria.ru/20211118/tromb-1759566796.html

Болит в совсем неожиданном месте: назван первый симптом отрыва тромба

Кардиолог назвала первый симптом отрыва тромба - РИА Новости, 18.11.2021

Болит в совсем неожиданном месте: назван первый симптом отрыва тромба

Кардиолог Анна Кореневич назвала на своем YouTube-канале признаки тромбоза, который грозит инфарктом. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T07:02

2021-11-18T07:02

2021-11-18T11:33

общество

здоровье

россия

анна кореневич

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Кардиолог Анна Кореневич назвала на своем YouTube-канале признаки тромбоза, который грозит инфарктом.Медик отметила, что чаще всего холестериновые бляшки, угрожающие сердцу, образуются в коронарных артериях.Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, отметила медик, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться. По словам кардиолога, болевые ощущения также могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи. При этом боль может появиться даже в нижней челюсти.В случае появления этих симптомов медик призвала немедленно вызывать скорую помощь.

https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743192212.html

россия

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2021

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общество, здоровье, россия, анна кореневич