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Болит в совсем неожиданном месте: назван первый симптом отрыва тромба
Кардиолог назвала первый симптом отрыва тромба - РИА Новости, 18.11.2021
Болит в совсем неожиданном месте: назван первый симптом отрыва тромба
Кардиолог Анна Кореневич назвала на своем YouTube-канале признаки тромбоза, который грозит инфарктом. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T07:02
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общество
здоровье
россия
анна кореневич
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Кардиолог Анна Кореневич назвала на своем YouTube-канале признаки тромбоза, который грозит инфарктом.Медик отметила, что чаще всего холестериновые бляшки, угрожающие сердцу, образуются в коронарных артериях.Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, отметила медик, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться. По словам кардиолога, болевые ощущения также могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи. При этом боль может появиться даже в нижней челюсти.В случае появления этих симптомов медик призвала немедленно вызывать скорую помощь.
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общество, здоровье, россия, анна кореневич
07:02 18.11.2021 (обновлено: 11:33 18.11.2021)
 
Кардиолог назвала первый симптом отрыва тромба

Врач Кореневич: при отрыве тромба больной испытывает давящие и сжимающие боли за грудиной

© Depositphotos / belchonockБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Кардиолог Анна Кореневич назвала на своем YouTube-канале признаки тромбоза, который грозит инфарктом.
Медик отметила, что чаще всего холестериновые бляшки, угрожающие сердцу, образуются в коронарных артериях.

"Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти", — заявила Кореневич.

Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, отметила медик, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться.
По словам кардиолога, болевые ощущения также могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи. При этом боль может появиться даже в нижней челюсти.
В случае появления этих симптомов медик призвала немедленно вызывать скорую помощь.
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