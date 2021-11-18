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Ирвин Уэлш перерабатывает свой культовый роман "На игле" в мюзикл
Ирвин Уэлш перерабатывает свой культовый роман "На игле" в мюзикл - РИА Новости, 18.11.2021
Ирвин Уэлш перерабатывает свой культовый роман "На игле" в мюзикл
Шотландский писатель Ирвин Уэлш перерабатывает свой культовый роман "На игле" в мюзикл для одной из сцен лондонского Уэст-Энда, сообщает Daily Record. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T05:22
2021-11-18T05:22
2021-11-18T05:22
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Шотландский писатель Ирвин Уэлш перерабатывает свой культовый роман "На игле" в мюзикл для одной из сцен лондонского Уэст-Энда, сообщает Daily Record. По данным издания, над музыкальной постановкой Уэлш работает с композитором Стивом МакГиннессом и продюсером Филом Макинтайром, известным по ситкому "Phoenix Nights". Писатель добавил, что они начали писать композиции в самых разных стилях, начиная от урбан-хауса и рок-н-ролла и заканчивая ритмами диско и джаза. Роман Ирвина Уэлша вышел в 1993 году. Всего через девять месяцев после его публикации в театре Citizen's Theater в Глазго состоялась премьера одноименного спектакля с Юэном Бремнером в главной роли Марка Рентона. Через несколько лет книгу Уэлша экранизировал Дэнни Бойл. В 1996 году он представил фильм "На игле" о жизни четырех друзей-наркоманов из Эдинбурга. В нем Рентона сыграл уже Юэн Макгрегор, а Бремнер исполнил роль его друга.
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ирвин уэлш, новости культуры, глазго (город), дэнни бойл, юэн макгрегор, кино и сериалы
Ирвин Уэлш перерабатывает свой культовый роман "На игле" в мюзикл
Ирвин Уэлш перерабатывает свой культовый роман "На игле" в мюзикл
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Шотландский писатель Ирвин Уэлш перерабатывает свой культовый роман "На игле" в мюзикл для одной из сцен лондонского Уэст-Энда, сообщает
Daily Record.
По данным издания, над музыкальной постановкой Уэлш работает с композитором Стивом МакГиннессом и продюсером Филом Макинтайром, известным по ситкому "Phoenix Nights".
"Не хочу сглазить то, что сейчас находится в разработке, но мы со Стивом написали 14 совершенно новых песен для мюзикла "На игле", — поделился подробностями Уэлш.
Писатель добавил, что они начали писать композиции в самых разных стилях, начиная от урбан-хауса и рок-н-ролла и заканчивая ритмами диско и джаза.
"У нас есть песни и сценарий. Сейчас мы занимаемся кастингом, думаем над хореографией и декорациями, — подчеркнул он.— Мы планируем выйти с премьерой не раньше, чем через год. И, вероятно, попробуем сразу отправиться в Уэст-Энд. Это и есть цель".
Роман Ирвина Уэлша вышел в 1993 году. Всего через девять месяцев после его публикации в театре Citizen's Theater в Глазго состоялась премьера одноименного спектакля с Юэном Бремнером в главной роли Марка Рентона.
Через несколько лет книгу Уэлша экранизировал Дэнни Бойл. В 1996 году он представил фильм "На игле" о жизни четырех друзей-наркоманов из Эдинбурга. В нем Рентона сыграл уже Юэн Макгрегор, а Бремнер исполнил роль его друга.