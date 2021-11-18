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Вышел первый трейлер сериала о Памеле Андерсон и Томми Ли
Вышел первый трейлер сериала о Памеле Андерсон и Томми Ли - РИА Новости, 18.11.2021
Вышел первый трейлер сериала о Памеле Андерсон и Томми Ли
Стриминговый сервис Hulu представил первый тизер своего нового комедийного мини-сериала "Пэм и Томми" ("Pam & Tommy") об актрисе Памеле Андерсон и ее муже —... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:54
2021-11-18T14:54
2021-11-18T14:54
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Hulu представил первый тизер своего нового комедийного мини-сериала "Пэм и Томми" ("Pam & Tommy") об актрисе Памеле Андерсон и ее муже — музыканте Томми Ли. Шоу, снятое Крейгом Гиллеспи, основано на реальной истории, случившейся с парой в 1995 году. Тогда в Сеть и на ТВ просочилось их откровенное хоум-видео, созданное во время медового месяца. В сериале секс-пленку с участием звезды "Спасателей Малибу" и барабанщика Motley Crue из их дома тайно крадет рассерженный электрик и показывает всему миру. В числе зрителей оказываются и обескураженные Памела с Томми. Главные роли в комедии исполнили Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"), Себастиан Стэн ("Первый мститель") и Сет Роген ("Интервью", "SuperПерцы"). Премьера "Пэм и Томми" состоится 2 февраля 2022 года на Hulu.
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новости культуры, кино и сериалы, сет роген, памела андерсон
Вышел первый трейлер сериала о Памеле Андерсон и Томми Ли
Вышел первый трейлер сериала "Пэм и Томми" о Памеле Андерсон и Томми Ли
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Стриминговый сервис Hulu представил первый тизер своего нового комедийного мини-сериала "Пэм и Томми" ("Pam & Tommy") об актрисе Памеле Андерсон и ее муже — музыканте Томми Ли.
Шоу, снятое Крейгом Гиллеспи, основано на реальной истории, случившейся с парой в 1995 году. Тогда в Сеть и на ТВ просочилось их откровенное хоум-видео, созданное во время медового месяца.
В сериале секс-пленку с участием звезды "Спасателей Малибу" и барабанщика Motley Crue из их дома тайно крадет рассерженный электрик и показывает всему миру. В числе зрителей оказываются и обескураженные Памела с Томми.
Главные роли в комедии исполнили Лили Джеймс ("Золушка", "Аббатство Даунтон"), Себастиан Стэн ("Первый мститель") и Сет Роген ("Интервью", "SuperПерцы").
Премьера "Пэм и Томми" состоится 2 февраля 2022 года на Hulu.