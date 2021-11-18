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ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли - РИА Новости, 18.11.2021
ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
Вопрос создания зоны свободной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами-участница Евразийского экономического союза обсуждался на... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:05
2021-11-18T10:05
экономика
вьетнам
сингапур (страна)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийская экономическая комиссия
денис мантуров
евразийский экономический союз
россия
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АБУ-ДАБИ, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос создания зоны свободной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами-участница Евразийского экономического союза обсуждался на межправкомиссии РФ и ОАЭ, рассказал журналистам итоги встречи глава Минпромторга Денис Мантуров."Обсуждалась тема, а мы являемся участниками Евразийском экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС - ред.), по зоне свободной торговли между Эмиратами и ЕАЭС", - рассказал Мантуров.Он отметил, что "это обсуждалась достаточно подробно, активно, мы постарались со своей стороны описать, как это происходило с другими странами - Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, со странами, с которыми у нас сегодня идёт взаимодействие по этой части - Египет, Индия"."Мы всячески будем оказывать содействие им (ЕЭК - ред.), потому что мы крайне в этом заинтересованы", - добавил министр.Мантуров рассказал, что ОАЭ сами подали заявку в ЕЭК о зоне свободной торговли. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ составил 3,3 миллиарда долларов, и "взяв параметры прошлого года и этого года, если мы приблизимся, или может быть коснёмся 5 миллиардов долларов в этом году - это рекорд рекордов"."И в основном это экспорт - поэтому нам это (ЗСТ - ред.) точно крайне интересно. Ну, и для коллег перспектива появления той продукции, в поставках которой они заинтересованы на наш российский рынок, мы тоже будем обсуждать", - заключил глава Минпромторга.
https://ria.ru/20211109/venesuela-1758247022.html
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экономика, вьетнам, сингапур (страна), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, денис мантуров, евразийский экономический союз, россия
10:05 18.11.2021
 
ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли

Объединенные Арабские Эмираты предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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АБУ-ДАБИ, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос создания зоны свободной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами-участница Евразийского экономического союза обсуждался на межправкомиссии РФ и ОАЭ, рассказал журналистам итоги встречи глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Обсуждалась тема, а мы являемся участниками Евразийском экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС - ред.), по зоне свободной торговли между Эмиратами и ЕАЭС", - рассказал Мантуров.
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Он отметил, что "это обсуждалась достаточно подробно, активно, мы постарались со своей стороны описать, как это происходило с другими странами - Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, со странами, с которыми у нас сегодня идёт взаимодействие по этой части - Египет, Индия".
"Мы всячески будем оказывать содействие им (ЕЭК - ред.), потому что мы крайне в этом заинтересованы", - добавил министр.
Мантуров рассказал, что ОАЭ сами подали заявку в ЕЭК о зоне свободной торговли. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ составил 3,3 миллиарда долларов, и "взяв параметры прошлого года и этого года, если мы приблизимся, или может быть коснёмся 5 миллиардов долларов в этом году - это рекорд рекордов".
"И в основном это экспорт - поэтому нам это (ЗСТ - ред.) точно крайне интересно. Ну, и для коллег перспектива появления той продукции, в поставках которой они заинтересованы на наш российский рынок, мы тоже будем обсуждать", - заключил глава Минпромторга.
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ЭкономикаВьетнамСингапур (страна)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийская экономическая комиссияДенис МантуровЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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