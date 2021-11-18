https://ria.ru/20211118/torgovlya-1759578835.html

ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли

ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли - РИА Новости, 18.11.2021

ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли

Вопрос создания зоны свободной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами-участница Евразийского экономического союза обсуждался на... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:05

2021-11-18T10:05

2021-11-18T10:05

экономика

вьетнам

сингапур (страна)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евразийская экономическая комиссия

денис мантуров

евразийский экономический союз

россия

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АБУ-ДАБИ, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос создания зоны свободной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами-участница Евразийского экономического союза обсуждался на межправкомиссии РФ и ОАЭ, рассказал журналистам итоги встречи глава Минпромторга Денис Мантуров."Обсуждалась тема, а мы являемся участниками Евразийском экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС - ред.), по зоне свободной торговли между Эмиратами и ЕАЭС", - рассказал Мантуров.Он отметил, что "это обсуждалась достаточно подробно, активно, мы постарались со своей стороны описать, как это происходило с другими странами - Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, со странами, с которыми у нас сегодня идёт взаимодействие по этой части - Египет, Индия"."Мы всячески будем оказывать содействие им (ЕЭК - ред.), потому что мы крайне в этом заинтересованы", - добавил министр.Мантуров рассказал, что ОАЭ сами подали заявку в ЕЭК о зоне свободной торговли. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ составил 3,3 миллиарда долларов, и "взяв параметры прошлого года и этого года, если мы приблизимся, или может быть коснёмся 5 миллиардов долларов в этом году - это рекорд рекордов"."И в основном это экспорт - поэтому нам это (ЗСТ - ред.) точно крайне интересно. Ну, и для коллег перспектива появления той продукции, в поставках которой они заинтересованы на наш российский рынок, мы тоже будем обсуждать", - заключил глава Минпромторга.

https://ria.ru/20211109/venesuela-1758247022.html

https://ria.ru/20211014/kooperatsiya-1754575284.html

вьетнам

сингапур (страна)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вьетнам, сингапур (страна), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, денис мантуров, евразийский экономический союз, россия