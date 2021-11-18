https://ria.ru/20211118/torgovlya-1759578835.html
ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли - РИА Новости, 18.11.2021
ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
Вопрос создания зоны свободной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами-участница Евразийского экономического союза обсуждался на... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:05
2021-11-18T10:05
2021-11-18T10:05
экономика
вьетнам
сингапур (страна)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийская экономическая комиссия
денис мантуров
евразийский экономический союз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg
АБУ-ДАБИ, 18 ноя - РИА Новости. Вопрос создания зоны свободной торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и странами-участница Евразийского экономического союза обсуждался на межправкомиссии РФ и ОАЭ, рассказал журналистам итоги встречи глава Минпромторга Денис Мантуров."Обсуждалась тема, а мы являемся участниками Евразийском экономической комиссии (регулирующий орган ЕАЭС - ред.), по зоне свободной торговли между Эмиратами и ЕАЭС", - рассказал Мантуров.Он отметил, что "это обсуждалась достаточно подробно, активно, мы постарались со своей стороны описать, как это происходило с другими странами - Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, со странами, с которыми у нас сегодня идёт взаимодействие по этой части - Египет, Индия"."Мы всячески будем оказывать содействие им (ЕЭК - ред.), потому что мы крайне в этом заинтересованы", - добавил министр.Мантуров рассказал, что ОАЭ сами подали заявку в ЕЭК о зоне свободной торговли. Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Россией и ОАЭ составил 3,3 миллиарда долларов, и "взяв параметры прошлого года и этого года, если мы приблизимся, или может быть коснёмся 5 миллиардов долларов в этом году - это рекорд рекордов"."И в основном это экспорт - поэтому нам это (ЗСТ - ред.) точно крайне интересно. Ну, и для коллег перспектива появления той продукции, в поставках которой они заинтересованы на наш российский рынок, мы тоже будем обсуждать", - заключил глава Минпромторга.
https://ria.ru/20211109/venesuela-1758247022.html
https://ria.ru/20211014/kooperatsiya-1754575284.html
вьетнам
сингапур (страна)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7ed531eeccd970390b256d928c0a3e10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вьетнам, сингапур (страна), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийская экономическая комиссия, денис мантуров, евразийский экономический союз, россия
ОАЭ предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли
Объединенные Арабские Эмираты предложили ЕАЭС создать зону свободной торговли