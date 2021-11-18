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Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны - РИА Новости, 18.11.2021
Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об угрозе распространения террористической наркотической угрозы из Афганистана на соседние страны. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T00:42
2021-11-18T00:42
2021-11-18T00:42
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ООН, 18 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об угрозе распространения террористической наркотической угрозы из Афганистана на соседние страны.
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Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны
Небензя заявил об угрозе распространения терроризма из Афганистана на соседние страны