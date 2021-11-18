https://ria.ru/20211118/terrorizm-1759561361.html

Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны

Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны - РИА Новости, 18.11.2021

Небензя заявил о риске перелива терроризма из Афганистана в соседние страны

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об угрозе распространения террористической наркотической угрозы из Афганистана на соседние страны. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T00:42

2021-11-18T00:42

2021-11-18T00:42

в мире

терроризм

оон

афганистан

совет безопасности оон

василий небензя

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

ООН, 18 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об угрозе распространения террористической наркотической угрозы из Афганистана на соседние страны.

https://ria.ru/20211118/gumpomosch-1759560213.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, терроризм, оон, афганистан, совет безопасности оон, василий небензя, россия