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Эксперты: повышение ж/д тарифов необходимо для развития инфраструктуры

Эксперты: повышение ж/д тарифов необходимо для развития инфраструктуры - РИА Новости, 18.11.2021

Эксперты: повышение ж/д тарифов необходимо для развития инфраструктуры

Тарифы для грузоотправителей и пассажиров РЖД в 2022 году могут вырасти на 5,8% и 4,3%, соответственно. Холдинг выступил с этой инициативой, чтобы... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T21:01

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Тарифы для грузоотправителей и пассажиров РЖД в 2022 году могут вырасти на 5,8% и 4,3%, соответственно. Холдинг выступил с этой инициативой, чтобы перераспределить часть финансовой ответственности, связанной с поддержанием и развитием инфраструктуры. Представители бизнеса, разумеется, против такого повышения цен. Эксперты же, напротив, считают, что подобная мера необходима и отсутствие изменений негативно скажется не только на железной дороге, но и на грузоотправителях.Действующая системаПравительство России в 2017 году утвердило формулу, по которой должны были рассчитываться грузовые тарифы РЖД вплоть до 2025 года. Их рост зависит от уровня инфляции, при этом индексация тарифа всегда ниже для того, чтобы у монополии был стимул к снижению издержек. Так и получалось. Но сокращать свои расходы компании приходилось ускоренными темпами, так как грузовая база изменилась: стало больше возиться "дешёвых" грузов. При этом необходимость выполнения Долгосрочной программы развития РЖД, а также поручений президента и правительства РФ по развитию инфраструктуры никто не отменял.В РЖД неоднократно подчеркивали, что повышение тарифов – это вынужденная мера, необходимая для реализации долгосрочной программы развития, а не нацеленная на получение сверхприбыли.Со второй половины прошлого года произошел резкий рост цен на сырье и материалы, необходимые для поддержания деятельности железной дороги. Основная часть затрат компании связана с промышленной инфляцией, закупкой топлива, металлов, строительных материалов, цены на которые в текущем году выросли в некоторых случаях кратно. Для покрытия дополнительных расходов компания изыскивала деньги из собственных резервов, в том числе за счёт увеличения кредитной нагрузки.В рамках действующей до 2025 года программы развития основными целями компании обозначены модернизация и развитие железнодорожной инфраструктуры. Но из-за роста цен на промышленную продукцию дефицит финансирования инвестпрограммы на 2022-2024 годы составляет более, чем 1 триллион рублей.По мнению управляющего партнера Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Павла Чистякова, в макроэкономике всего мира сейчас происходит один и тот же глобальный процесс – отрыв потребительской инфляции от инфляции цен производителей. "РЖД возит товары – те же самые металлы – за те же деньги, что и в прошлом году, а покупает их у производителей на 30% дороже. Необходимость повышения этого тарифа по большому счету макроэкономически обусловлена", - пояснил он. Если этого не сделать, то через некоторое время "РЖД не на что будет содержать инфраструктуру, а это ударит по самим грузоотправителям", прогнозирует Чистяков.РЖД в 2017 году уже проводили доиндексацию на контейнерные перевозки, и это не сказалось негативно на объеме транспортировки, напротив - контейнерные перевозки выросли в полтора раза. Притом, что тариф был посчитан на нормативную скорость 550 километров в сутки, а по факту сейчас обеспечивается скорость 1100 километров/сутки. Поэтому компания предлагает клиентам разделить с ней эффекты, полученные за счет повышения технологичности контейнерных перевозок.По мнению генерального директора агентства InfraNews Алексея Безбородова, сам железнодорожный тариф в итоговой сумме за доставку контейнера остается достаточно небольшой долей.Ценовой баланс и угольный приоритетБезбородов также подчеркнул, что в этом году грузовладельцы многократно подняли стоимость своих товаров, у некоторых цена реализации выросла в три раза. "На этом фоне повышение тарифов – мизерная плата за оказываемые услуги. РЖД нужно инвестировать в серьезную инфраструктуру для тех же угольщиков, чтобы они каждый раз не нервничали, что у них не хватает пропускной мощности", - считает эксперт.В условиях глобальной модернизации и пандемии коронавируса по всему миру произошли изменения, которые также затронули промышленную и транспортную отрасли. Например, стоимость угля в Европе обновила исторический максимум. Параллельно с этим растет и состояние угольных компаний: за первые полгода выручка "Распадской" составила 683 миллиона долларов, показав рост более, чем в 2 раза по сравнению с показателем прошлого года.Ощутимо вырос в цене и антрацит (обладающий наивысшей теплотворной способностью), превысив стоимость коксующегося угля. Однако тарифы на него до сих пор остаются на уровне рядового энергоугля. В связи с этим у некоторых угольных компаний образуется необоснованное преимущество перед другими игроками на рынке. "Когда возникает дифференцированный рост тарифов в зависимости от того, как изменяются цены на те или иные товары – это классная история, экономически очень оправданная, но требует коренной перестройки всей системы", - считает Чистяков.Инновационный вопросЭксперты также сомневаются в целесообразности продления скидок для операторов, использующих инновационные вагоны. Это связано с тем, что за время существования льготы срок ее полезного применения прошел. Инновационные вагоны не могут оставаться таковыми вечно, а заявленные положительные эффекты оказались заметны только для самих операторов. Так, скидка составляет восемь миллиардов рублей в год и порядка 50 миллиардов рублей за все время действия льготы, что в сравнении с инвестиционной программой РЖД – незначительная сумма, но в совокупности с другими льготами она могла бы принести существенную экономию государству.Гендиректор InfraNews полагает, что многие со временем поняли – скидка на самом деле не имеет экономической подоплеки, а льгота за инновационные вагоны по большей части являлась мотивацией для обновления вагонного парка. Управляющий партнер ЦЭИ, в свою очередь, отметил, что правильнее было бы выровнять условия для всех владельцев вагонов, но сделать это необходимо плавно, поскольку ранее туда уже были вложены средства. "Преимущества, действительно, не оправдались, но какой-то постепенный уход от этого вполне возможен", - подчеркнул Чистяков.Эксперты также сошлись на том, что в общем потоке факторов, влияющих на ускорение инфляции, рост тарифов для грузоотправителей пройдет практически незаметно. Кроме того, тарифные изменения укладываются в зафиксированный принцип "инфляция минус". По словам Чистякова, если тарифы не повысить, то в условиях текущей ценовой динамики РЖД не сможет выполнять новые инвестиционные мероприятия и даже содержать сеть в нормальном состоянии, а этого допустить нельзя.

https://realty.ria.ru/20210526/rzhd-1733940324.html

https://ria.ru/20211011/marshrut-1754053777.html

https://realty.ria.ru/20211014/rzhd-1754494835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, ржд, россия