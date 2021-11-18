https://ria.ru/20211118/taliban-1759586667.html

Талибы поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

Талибы поблагодарили Россию за гуманитарную помощь - РИА Новости, 18.11.2021

Талибы поблагодарили Россию за гуманитарную помощь

Талибы поблагодарили Россию за предоставленную гуманитарную помощь и призвали другие страны последовать российскому примеру, заявил представитель движения... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:49

2021-11-18T10:49

2021-11-18T10:49

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кабул (город)

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талибан

афганистан

воздушно-космические силы россии

россия

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Талибы поблагодарили Россию за предоставленную гуманитарную помощь и призвали другие страны последовать российскому примеру, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.Ранее в Минобороны РФ сообщили журналистам, что по поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ и других стран, посадка граждан на борт началась. Самолеты также доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула: на каждом российском самолете прибыло 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации для населения Афганистана, отметили в МО РФ.Отмечается, что на встрече груза присутствовала делегация талибов. В состав груза вошли мука, масло и одеяла, указал Муджахид.В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. *Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211118/taliby-1759580477.html

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афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, воздушно-космические силы россии, россия, мохаммад хасан ахунд