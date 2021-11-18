Талибы поблагодарили Россию за гуманитарную помощь
Забиулла Муджахид поблагодарил Россию за предоставленную гуманитарную помощь
© AP Photo / Bernat ArmangueПредставитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид во время пресс-конференции
© AP Photo / Bernat Armangue
КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Талибы поблагодарили Россию за предоставленную гуманитарную помощь и призвали другие страны последовать российскому примеру, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.
Ранее в Минобороны РФ сообщили журналистам, что по поручению президента РФ три военно-транспортных самолёта Ил-76 ВКС России в четверг прибыли в Афганистан для эвакуации 380 граждан РФ и других стран, посадка граждан на борт началась. Самолеты также доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула: на каждом российском самолете прибыло 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации для населения Афганистана, отметили в МО РФ.
"Во время передачи помощи России и российскому народу была выражена благодарность от имени народа Афганистана и Исламского Эмирата (самоназвание политсистемы талибов), другие странам было предложено сделать аналогичные шаги и продолжить оказывать помощь народу Афганистана", - говорится в заявлении Муджахида, опубликованном в соцсетях.
Отмечается, что на встрече груза присутствовала делегация талибов. В состав груза вошли мука, масло и одеяла, указал Муджахид.
В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность