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Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник
Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 18.11.2021
Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник
Члены движения "Талибан"** провели операцию против ячейки террористической группировки "Исламское государство"* на севере Кабула в Афганистане, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T08:30
2021-11-18T09:59
в мире
кабул (город)
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талибан
афганистан
исламское государство
россия
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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Члены движения "Талибан"** провели операцию против ячейки террористической группировки "Исламское государство"* на севере Кабула в Афганистане, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.По данным источника, сейчас этот район находится под контролем сил безопасности талибов.В полиции Кабула сообщили, что талибы ликвидировали по меньшей мере трех боевиков группировки ИГ* в ходе этой операции.Отмечается, что противостояние могло затронуть дом одного из бывших командующих афганского "Северного альянса", однако, почему бои произошли именно там, пока неизвестно.В свою очередь, представитель талибов Анамулла Самангани подтвердил операцию, подчеркнув, что она проведена против "укрытия" боевиков ИГ*. Он заявил в соцсетях, что в ходе операции в Кабуле "был убит один член ИГ* и еще несколько задержаны".В среду источник РИА Новости сообщил, что в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи. По словам местных жителей, он унес жизни четырех человек, еще двое ранены. Второй взрыв прогремел в западной части Кабула, там погибли пять мирных жителей, еще семь пострадали. Террористическая группировка ИГ* позднее взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в среду в афганской столице.*Запрещенная в России террористическая организация**Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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кабул (город)
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, исламское государство, россия
08:30 18.11.2021 (обновлено: 09:59 18.11.2021)
 
Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник

Талибы провели операцию против ячейки ИГ в Кабуле, три боевика ликвидированы

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Члены движения "Талибан"** провели операцию против ячейки террористической группировки "Исламское государство"* на севере Кабула в Афганистане, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.
По данным источника, сейчас этот район находится под контролем сил безопасности талибов.
В полиции Кабула сообщили, что талибы ликвидировали по меньшей мере трех боевиков группировки ИГ* в ходе этой операции.
Отмечается, что противостояние могло затронуть дом одного из бывших командующих афганского "Северного альянса", однако, почему бои произошли именно там, пока неизвестно.
В свою очередь, представитель талибов Анамулла Самангани подтвердил операцию, подчеркнув, что она проведена против "укрытия" боевиков ИГ*. Он заявил в соцсетях, что в ходе операции в Кабуле "был убит один член ИГ* и еще несколько задержаны".
В среду источник РИА Новости сообщил, что в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи. По словам местных жителей, он унес жизни четырех человек, еще двое ранены. Второй взрыв прогремел в западной части Кабула, там погибли пять мирных жителей, еще семь пострадали. Террористическая группировка ИГ* позднее взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в среду в афганской столице.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 13:19
Лавров: Россия надеется, что "Талибан"* стабилизирует ситуацию в регионе
 
В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанИсламское государствоРоссия
 
 
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