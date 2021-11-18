https://ria.ru/20211118/taliban-1759569525.html

Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник

Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник - РИА Новости, 18.11.2021

Талибы провели операцию против ячейки ИГ* в Кабуле, сообщил источник

Члены движения "Талибан"** провели операцию против ячейки террористической группировки "Исламское государство"* на севере Кабула в Афганистане, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T08:30

2021-11-18T08:30

2021-11-18T09:59

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КАБУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Члены движения "Талибан"** провели операцию против ячейки террористической группировки "Исламское государство"* на севере Кабула в Афганистане, сообщил РИА Новости источник в столичной полиции.По данным источника, сейчас этот район находится под контролем сил безопасности талибов.В полиции Кабула сообщили, что талибы ликвидировали по меньшей мере трех боевиков группировки ИГ* в ходе этой операции.Отмечается, что противостояние могло затронуть дом одного из бывших командующих афганского "Северного альянса", однако, почему бои произошли именно там, пока неизвестно.В свою очередь, представитель талибов Анамулла Самангани подтвердил операцию, подчеркнув, что она проведена против "укрытия" боевиков ИГ*. Он заявил в соцсетях, что в ходе операции в Кабуле "был убит один член ИГ* и еще несколько задержаны".В среду источник РИА Новости сообщил, что в Кабуле прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел в районе Даште-Барчи. По словам местных жителей, он унес жизни четырех человек, еще двое ранены. Второй взрыв прогремел в западной части Кабула, там погибли пять мирных жителей, еще семь пострадали. Террористическая группировка ИГ* позднее взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших в среду в афганской столице.*Запрещенная в России террористическая организация**Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211109/afganistan-1758216598.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, исламское государство, россия