https://ria.ru/20211118/taksi-1759587481.html

Дело избившего двух женщин петербургского таксиста направили в суд

Дело избившего двух женщин петербургского таксиста направили в суд - РИА Новости, 18.11.2021

Дело избившего двух женщин петербургского таксиста направили в суд

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт в отношении 57-летнего водителя социального такси, обвиняемого в нападении на двух женщин -... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:55

2021-11-18T10:55

2021-11-18T10:55

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт в отношении 57-летнего водителя социального такси, обвиняемого в нападении на двух женщин - пассажирку такси, являющуюся инвалидом первой группы, и прохожую, заступившуюся за нее, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Санкт-Петербурга."Уголовное дело в отношении водителя соцтакси направлено в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.По версии органов предварительного расследования, мужчина, являясь водителем социального такси, 15 сентября 2021 года на Кавалергардской улице причинил телесные повреждения пожилой женщине - инвалиду первой группы, а также нанёс побои местной жительнице - очевидцу происшествия.Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия), а также ст. 116 УК РФ (нанесение побоев, совершенное из хулиганских побуждений).Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал.Отмечается, что за совершение указанных преступлений обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

https://ria.ru/20211108/taksi-1758047676.html

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происшествия, санкт-петербург, россия