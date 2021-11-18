"Нафтогаз Украины" допустил обжалование сертификации "Северного потока — 2"
"Нафтогаз" допустил обжалование через суд сертификации "Северного потока — 2"
© Фото : Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
© Фото : Сергей Старостенко
КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" допускает обжалование в немецком суде решения о сертификации оператора "Северного потока 2", сообщается на сайте компании в четверг.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.
"В решении BNetzA (о допуске "Нафтогаза" к сертификации – ред.) прямо говорится, что экономические интересы "Нафтогаза" в будущем могут быть существенно нарушены, а следовательно, признание этого факта немецким регулятором увеличивает шансы компании на подачу в немецкий суд обжалования решения по сертификации оператора "Северного потока 2", если такое будет", - говорится в сообщении. По данным компании, участие "Нафтогаза" в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" увеличивает шансы "воспрепятствовать запуску газопровода".
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор.
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.