https://ria.ru/20211118/sud-1759679885.html

"Нафтогаз Украины" допустил обжалование сертификации "Северного потока — 2"

"Нафтогаз Украины" допустил обжалование сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.11.2021

"Нафтогаз Украины" допустил обжалование сертификации "Северного потока — 2"

"Нафтогаз Украины" допускает обжалование в немецком суде решения о сертификации оператора "Северного потока 2", сообщается на сайте компании в четверг. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:30

2021-11-18T17:30

2021-11-18T17:30

экономика

украина

евросоюз

газпром

нафтогаз украины

юрий витренко

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" допускает обжалование в немецком суде решения о сертификации оператора "Северного потока 2", сообщается на сайте компании в четверг.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA. Аналогичное заявление сделал глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон."В решении BNetzA (о допуске "Нафтогаза" к сертификации – ред.) прямо говорится, что экономические интересы "Нафтогаза" в будущем могут быть существенно нарушены, а следовательно, признание этого факта немецким регулятором увеличивает шансы компании на подачу в немецкий суд обжалования решения по сертификации оператора "Северного потока 2", если такое будет", - говорится в сообщении. По данным компании, участие "Нафтогаза" в процессе сертификации оператора "Северного потока 2" увеличивает шансы "воспрепятствовать запуску газопровода".Федеральное сетевое агентство Германии сообщило во вторник, что приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Оператор этого газопровода может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен, указал регулятор."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211118/tseny-1759519102.html

https://ria.ru/20211117/potok-1759502388.html

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экономика, украина, евросоюз, газпром, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, россия