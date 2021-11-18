https://ria.ru/20211118/sud-1759637443.html

Дело жителя Иркутской области, насиловавшего свою дочь, передали в суд

Дело жителя Иркутской области, насиловавшего свою дочь, передали в суд - РИА Новости, 18.11.2021

Дело жителя Иркутской области, насиловавшего свою дочь, передали в суд

Педофила, насиловавшего свою дочь в течение девяти лет, будут судить в Иркутской области, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:22

2021-11-18T14:22

2021-11-18T14:22

происшествия

иркутская область

боханский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ИРКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Педофила, насиловавшего свою дочь в течение девяти лет, будут судить в Иркутской области, сообщает СУСК РФ региона.СК завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя одного из сел Боханского района Иркутской области. Он обвиняется в совершении 39 преступных эпизодах по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.По материалам следствия, мужчина на протяжении девяти лет, начиная с 2011 года, насиловал свою дочь 2000 года рождения. Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы. Кроме того, он угрожал дочери расправой над матерью и младшей сестрой, если она расскажет о происходящем. Супруга обвиняемого узнала обо всем в ноябре прошлого года и обратилась в правоохранительные органы с заявлением."В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211118/deputat-1759583425.html

иркутская область

боханский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область, боханский район, следственный комитет россии (ск рф), россия