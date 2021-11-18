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Дело жителя Иркутской области, насиловавшего свою дочь, передали в суд
Дело жителя Иркутской области, насиловавшего свою дочь, передали в суд - РИА Новости, 18.11.2021
Дело жителя Иркутской области, насиловавшего свою дочь, передали в суд
Педофила, насиловавшего свою дочь в течение девяти лет, будут судить в Иркутской области, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:22
2021-11-18T14:22
происшествия
иркутская область
боханский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ИРКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Педофила, насиловавшего свою дочь в течение девяти лет, будут судить в Иркутской области, сообщает СУСК РФ региона.СК завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя одного из сел Боханского района Иркутской области. Он обвиняется в совершении 39 преступных эпизодах по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.По материалам следствия, мужчина на протяжении девяти лет, начиная с 2011 года, насиловал свою дочь 2000 года рождения. Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы. Кроме того, он угрожал дочери расправой над матерью и младшей сестрой, если она расскажет о происходящем. Супруга обвиняемого узнала обо всем в ноябре прошлого года и обратилась в правоохранительные органы с заявлением."В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211118/deputat-1759583425.html
иркутская область
боханский район
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происшествия, иркутская область, боханский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:22 18.11.2021
 
Дело жителя Иркутской области, насиловавшего свою дочь, передали в суд

Расследование дела жителя Иркутской области, девять лет насиловавшего дочь, завершили

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ИРКУТСК, 18 ноя – РИА Новости. Педофила, насиловавшего свою дочь в течение девяти лет, будут судить в Иркутской области, сообщает СУСК РФ региона.
СК завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя одного из сел Боханского района Иркутской области. Он обвиняется в совершении 39 преступных эпизодах по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
По материалам следствия, мужчина на протяжении девяти лет, начиная с 2011 года, насиловал свою дочь 2000 года рождения. Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы. Кроме того, он угрожал дочери расправой над матерью и младшей сестрой, если она расскажет о происходящем. Супруга обвиняемого узнала обо всем в ноябре прошлого года и обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы.
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