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Суд Архангельска дал срок экс-министру за интимную переписку с детьми
Суд Архангельска дал срок экс-министру за интимную переписку с детьми - РИА Новости, 18.11.2021
Суд Архангельска дал срок экс-министру за интимную переписку с детьми
Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву, которого... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:57
2021-11-18T09:57
2021-11-18T10:54
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МУРМАНСК, 18 ноя — РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву, которого обвиняли в развратных действиях в отношении школьниц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Обвинение при этом настаивало на восьми годах колонии строгого режима. Гнедышев, которому сейчас 49 лет, c 2017 года занимал руководящую должность в архангельском Минобрнауки, а в августе 2020-го его назначили исполняющим обязанности главы ведомства. В начале октября его задержали в рабочем кабинете.Суда бывший чиновник дожидался под домашним арестом. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.Гнедышева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: в совершении развратных действий в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних девочек, а также в распространении порнографии. Как установили следствие и суд, в 2019 году Гнедышев создал в одной из соцсетей страницы под вымышленными именами и вел через них переписку на интимные темы с тремя девочками, а одной из них прислал ссылку на порнографическое видео.Вину он признал частично, гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда также удовлетворены частично.
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происшествия, архангельск, северодвинск, россия
09:57 18.11.2021 (обновлено: 10:54 18.11.2021)
Суд Архангельска дал срок экс-министру за интимную переписку с детьми
Бывшего министра образования Архангельской области осудили на пять лет за растление детей
МУРМАНСК, 18 ноя — РИА Новости.
Октябрьский суд Архангельска
вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области
Юрию Гнедышеву, которого обвиняли в развратных действиях в отношении школьниц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Приговором по совокупности преступлений ему назначено пять лет один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил", — говорится в релизе.
Обвинение при этом настаивало на восьми годах колонии строгого режима.
Гнедышев, которому сейчас 49 лет, c 2017 года занимал руководящую должность в архангельском Минобрнауки, а в августе 2020-го его назначили исполняющим обязанности главы ведомства. В начале октября его задержали в рабочем кабинете.
Суда бывший чиновник дожидался под домашним арестом. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
Гнедышева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: в совершении развратных действий в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних девочек, а также в распространении порнографии. Как установили следствие и суд, в 2019 году Гнедышев создал в одной из соцсетей страницы под вымышленными именами и вел через них переписку на интимные темы с тремя девочками, а одной из них прислал ссылку на порнографическое видео.
Вину он признал частично, гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда также удовлетворены частично.