Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211118/sud-1759577213.html
Суд Архангельска дал срок экс-министру за интимную переписку с детьми
Суд Архангельска дал срок экс-министру за интимную переписку с детьми - РИА Новости, 18.11.2021
Суд Архангельска дал срок экс-министру за интимную переписку с детьми
Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву, которого... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T09:57
2021-11-18T10:54
происшествия
архангельск
северодвинск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg
МУРМАНСК, 18 ноя — РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву, которого обвиняли в развратных действиях в отношении школьниц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Обвинение при этом настаивало на восьми годах колонии строгого режима. Гнедышев, которому сейчас 49 лет, c 2017 года занимал руководящую должность в архангельском Минобрнауки, а в августе 2020-го его назначили исполняющим обязанности главы ведомства. В начале октября его задержали в рабочем кабинете.Суда бывший чиновник дожидался под домашним арестом. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.Гнедышева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: в совершении развратных действий в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних девочек, а также в распространении порнографии. Как установили следствие и суд, в 2019 году Гнедышев создал в одной из соцсетей страницы под вымышленными именами и вел через них переписку на интимные темы с тремя девочками, а одной из них прислал ссылку на порнографическое видео.Вину он признал частично, гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда также удовлетворены частично.
https://ria.ru/20211111/arest-1758542852.html
архангельск
северодвинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_03ecd036bff069e44220cf2ec61a56b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, архангельск, северодвинск, россия
09:57 18.11.2021 (обновлено: 10:54 18.11.2021)
 
Суд Архангельска дал срок экс-министру за интимную переписку с детьми

Бывшего министра образования Архангельской области осудили на пять лет за растление детей

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 ноя — РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему исполняющему обязанности министра образования и науки Архангельской области Юрию Гнедышеву, которого обвиняли в развратных действиях в отношении школьниц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Приговором по совокупности преступлений ему назначено пять лет один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил", — говорится в релизе.
Обвинение при этом настаивало на восьми годах колонии строгого режима.
Гнедышев, которому сейчас 49 лет, c 2017 года занимал руководящую должность в архангельском Минобрнауки, а в августе 2020-го его назначили исполняющим обязанности главы ведомства. В начале октября его задержали в рабочем кабинете.
Суда бывший чиновник дожидался под домашним арестом. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
Гнедышева обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: в совершении развратных действий в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних девочек, а также в распространении порнографии. Как установили следствие и суд, в 2019 году Гнедышев создал в одной из соцсетей страницы под вымышленными именами и вел через них переписку на интимные темы с тремя девочками, а одной из них прислал ссылку на порнографическое видео.
Вину он признал частично, гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда также удовлетворены частично.
Евгений Золин - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 12:24
Преподавателя ВШЭ и МГУ арестовали по делу о педофилии
 
ПроисшествияАрхангельскСеверодвинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:45В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от отравления в Казани
11:36Польша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против Киева
11:33Глава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинации
11:33Приморского депутата Самсонова увезли из суда на скорой
11:31Ранее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеля
11:30В Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19
11:29Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
11:26Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"
11:22В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представление
11:20Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:18В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом
11:18Вернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газом
11:17Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:17В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:17В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19
11:14Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантов
11:13Рашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосем
11:12СМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из России
11:11Роскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*
11:09В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта
Лента новостейМолния
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от отравления в КазаниПольша связала кризис на границе с подготовкой Россией атак против КиеваГлава центра Чумакова назвал "КовиВак" подходящим для ревакцинацииПриморского депутата Самсонова увезли из суда на скоройРанее судимого калининградского подростка заподозрили в убийстве приятеляВ Москве за сутки госпитализировали 937 пациентов с COVID-19Ученые доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19Центр Чумакова запустил новые биореакторы для производства "КовиВака"В Кремле из-за COVID-19 отменили новогоднее представлениеОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусомВернувшийся из Египта мужчина умер в Подмосковье от отравления газомНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19В России за сутки выписали 36 414 человек после COVID-19Премьер Польши предупредил Европу о наплыве миллионов мигрантовРашкин заявил о готовности дать показания по инциденту с лосемСМИ: Украина впервые начала импортировать огурцы из РоссииРоскомнадзор составил административные протоколы на Верзилова* и Баданина*В нескольких российских регионах заметили падение светящегося объекта