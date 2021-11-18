https://ria.ru/20211118/strela-1759587627.html

Минобороны получило партию новейших зенитных ракет "Стрела-9М333"

Минобороны получило партию новейших зенитных ракет "Стрела-9М333" - РИА Новости, 18.11.2021

Минобороны получило партию новейших зенитных ракет "Стрела-9М333"

Российское военное ведомство получило от группы компаний "Калашников" партию новейших зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Стрела-9М333", способных эффективно... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:56

2021-11-18T10:56

2021-11-18T11:31

новое оружие россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

калашников (концерн)

россия

ростех

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российское военное ведомство получило от группы компаний "Калашников" партию новейших зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Стрела-9М333", способных эффективно уничтожать крылатые ракеты и боевые дроны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании."Группа компаний "Калашников" успешно завершила изготовление и поставку в министерство обороны Российской Федерации зенитных управляемых ракет 9М333 в рамках государственного оборонного заказа", - сказали в "Калашникове".Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, "зенитные управляемые ракеты 9М333, первые массовые поставки которых для Минобороны РФ только что завершил концерн "Калашников", позволят повысить эффективность борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами за счет существенно выросшей "цепкости" системы наведения и большего боевого могущества"."Такой боеприпас позволяет вести огонь по принципу "выстрелил и забыл", то есть после запуска ракеты сразу сменить местоположение зенитно-ракетного комплекса", - добавил Оздоев.В группе копаний уточнили, что в декабре 2020 года ракета 9М333 прошла квалификационные и летные испытания, подтвердившие ее соответствие требованиям заказчика. В октябре этого года состоялись успешные периодические испытания ЗУР.Ракеты 9М333 применяется в боевых машинах 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3". Головка самонаведения ракет получила три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый.​ Новые боеприпасы предназначены для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов при постановке противником организованных оптических помех, а также способны эффективно бороться с крылатыми ракетами и различными беспилотниками.Дальность поражения целей "Стрелой-9М333" достигает 5 000 м, при этом скорость целей может составлять до 679 м/с, а высота полета – от 10 до 3500 м.Ракета выпускается АО "Концерн "Калашников". Впервые она была представлена широкой публике летом 2020 года на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

https://ria.ru/20211019/robot-1755130790.html

https://ria.ru/20211004/raketa-1752930004.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), калашников (концерн), россия, ростех