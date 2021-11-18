https://ria.ru/20211118/strela-1759587627.html
Минобороны получило партию новейших зенитных ракет "Стрела-9М333"
Минобороны получило партию новейших зенитных ракет "Стрела-9М333" - РИА Новости, 18.11.2021
Минобороны получило партию новейших зенитных ракет "Стрела-9М333"
Российское военное ведомство получило от группы компаний "Калашников" партию новейших зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Стрела-9М333", способных эффективно... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T10:56
2021-11-18T10:56
2021-11-18T11:31
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
калашников (концерн)
россия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590742820_0:9:675:389_1920x0_80_0_0_9ad882e7e58ecc32bcbe5edfa5f0211f.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российское военное ведомство получило от группы компаний "Калашников" партию новейших зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Стрела-9М333", способных эффективно уничтожать крылатые ракеты и боевые дроны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании."Группа компаний "Калашников" успешно завершила изготовление и поставку в министерство обороны Российской Федерации зенитных управляемых ракет 9М333 в рамках государственного оборонного заказа", - сказали в "Калашникове".Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев, "зенитные управляемые ракеты 9М333, первые массовые поставки которых для Минобороны РФ только что завершил концерн "Калашников", позволят повысить эффективность борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами за счет существенно выросшей "цепкости" системы наведения и большего боевого могущества"."Такой боеприпас позволяет вести огонь по принципу "выстрелил и забыл", то есть после запуска ракеты сразу сменить местоположение зенитно-ракетного комплекса", - добавил Оздоев.В группе копаний уточнили, что в декабре 2020 года ракета 9М333 прошла квалификационные и летные испытания, подтвердившие ее соответствие требованиям заказчика. В октябре этого года состоялись успешные периодические испытания ЗУР.Ракеты 9М333 применяется в боевых машинах 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3". Головка самонаведения ракет получила три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Новые боеприпасы предназначены для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов при постановке противником организованных оптических помех, а также способны эффективно бороться с крылатыми ракетами и различными беспилотниками.Дальность поражения целей "Стрелой-9М333" достигает 5 000 м, при этом скорость целей может составлять до 679 м/с, а высота полета – от 10 до 3500 м.Ракета выпускается АО "Концерн "Калашников". Впервые она была представлена широкой публике летом 2020 года на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
https://ria.ru/20211019/robot-1755130790.html
https://ria.ru/20211004/raketa-1752930004.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590742820_125:0:644:389_1920x0_80_0_0_eec0ed73304cd16e87808f0b0c76646b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), калашников (концерн), россия, ростех
10:56 18.11.2021 (обновлено: 11:31 18.11.2021)
Минобороны получило партию новейших зенитных ракет "Стрела-9М333"
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Российское военное ведомство
получило от группы компаний "Калашников" партию новейших зенитных управляемых ракет (ЗУР) "Стрела-9М333", способных эффективно уничтожать крылатые ракеты и боевые дроны, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.
"Группа компаний "Калашников" успешно завершила изготовление и поставку в министерство обороны Российской Федерации
зенитных управляемых ракет 9М333 в рамках государственного оборонного заказа", - сказали в "Калашникове".
Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации "Ростех
" Бекхан Оздоев, "зенитные управляемые ракеты 9М333, первые массовые поставки которых для Минобороны РФ только что завершил концерн "Калашников", позволят повысить эффективность борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами за счет существенно выросшей "цепкости" системы наведения и большего боевого могущества".
"Такой боеприпас позволяет вести огонь по принципу "выстрелил и забыл", то есть после запуска ракеты сразу сменить местоположение зенитно-ракетного комплекса", - добавил Оздоев.
В группе копаний уточнили, что в декабре 2020 года ракета 9М333 прошла квалификационные и летные испытания, подтвердившие ее соответствие требованиям заказчика. В октябре этого года состоялись успешные периодические испытания ЗУР.
Ракеты 9М333 применяется в боевых машинах 9А34М3 и 9А35М3 зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М3". Головка самонаведения ракет получила три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Новые боеприпасы предназначены для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов при постановке противником организованных оптических помех, а также способны эффективно бороться с крылатыми ракетами и различными беспилотниками.
Дальность поражения целей "Стрелой-9М333" достигает 5 000 м, при этом скорость целей может составлять до 679 м/с, а высота полета – от 10 до 3500 м.
Ракета выпускается АО "Концерн "Калашников". Впервые она была представлена широкой публике летом 2020 года на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".