https://ria.ru/20211118/stirol-1759619370.html
Руководство "Стирола" выразило желание поставлять продукцию в Россию
Руководство "Стирола" выразило желание поставлять продукцию в Россию - РИА Новости, 18.11.2021
Руководство "Стирола" выразило желание поставлять продукцию в Россию
Директор химзавода "Стирол" в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке Василий Агарков заявил, что изучается возможность... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:14
2021-11-18T13:14
2021-11-18T13:14
экономика
владимир путин
донецкая народная республика
стирол
россия
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ГОРЛОВКА (Донецкая область, Украина), 18 ноя - РИА Новости. Директор химзавода "Стирол" в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке Василий Агарков заявил, что изучается возможность поставок продукции предприятия в Россию.Ранее руководство химзавода "Стирол" сообщило, что предприятие впервые с начала конфликта в Донбассе возобновляет производство, в работу запускаются два цеха - по производству полимеров и лакокрасочных изделий."Как таковых сроков (выхода на российский рынок - ред.) никто не может пока сказать. Но мы все сделаем, чтобы обеспечить республику нашей продукцией. Вторая задача - выход на рынки РФ", - сказал журналистам Агарков.Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР, согласно которому в РФ признаются выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. Министерство иностранных дел Украины расценило это как грубое вмешательство в дела страны и направило РФ ноту протеста. Власти ДНР, комментируя указ, отметили, что это важный гуманитарный шаг, который, в частности, будет способствовать созданию рабочих мест.
https://ria.ru/20211116/donbass-1759258086.html
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экономика, владимир путин, донецкая народная республика, стирол, россия
Руководство "Стирола" выразило желание поставлять продукцию в Россию
Директор химзавода "Стирол" Агарков: изучаем возможность поставок продукции в Россию