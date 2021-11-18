https://ria.ru/20211118/stipendii-1759683475.html

Минобрнауки учредит именные стипендии для студентов из народов Севера

Минобрнауки учредит именные стипендии для студентов из народов Севера - РИА Новости, 18.11.2021

Минобрнауки учредит именные стипендии для студентов из народов Севера

Минобрнауки предлагает учредить именные стипендии для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из проекта... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:40

2021-11-18T17:40

2021-11-18T17:59

общество

дальний восток

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобрнауки предлагает учредить именные стипендии для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из проекта Минобрнауки, размещенного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Учредить, начиная с 1 сентября 2022 г., 10 именных стипендий, назначаемых ежегодно, в размере 10 000 рублей в месяц каждая для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, достигших существенных успехов в изучении языков и культур этих народов", - говорится в проекте.Там уточняется, что для кандидатов второго и последующих курсов, обучающихся в образовательных организациях по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, - обязательно наличие по результатам промежуточной аттестации только оценок "хорошо" и (или) "отлично", полученных в течение года, предшествующего назначению стипендии, и отсутствие академической задолженности за весь период обучения.

https://ria.ru/20211022/kriminal-1755850182.html

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общество, дальний восток, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия, навигатор абитуриента