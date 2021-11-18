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В Кремле отреагировали на статью о "ведущейся Россией гибридной войне"
В Кремле отреагировали на статью о "ведущейся Россией гибридной войне" - РИА Новости, 18.11.2021
В Кремле отреагировали на статью о "ведущейся Россией гибридной войне"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью о ведущейся РФ "гибридной войне", заявил, что в Британии много истеричных публикаций, к... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:49
2021-11-18T12:49
2021-11-18T13:01
в мире
европа
москва
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя статью о ведущейся РФ "гибридной войне", заявил, что в Британии много истеричных публикаций, к ним так и надо относиться, при этом он отметил, что никаких гибридных войн Россия не ведет, Москва заинтересована в том, чтобы в Европе все опомнились и перестали считать ее виновницей всех бед."Сейчас в Великобритании в последнее время много истеричных публикаций, в целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе. Поэтому нужно так к ним и относиться. Никаких гибридных войн Россия не ведёт, мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех их бед, и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с обвинениями британской прессы, что Россия ведет гибридную войну в Европе, и как на них могут ответить.При этом, отвечая на вопрос, какие это первоисточники, он сказал, что многие, но не стал их называть.
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в мире, европа, москва, дмитрий песков, россия
12:49 18.11.2021 (обновлено: 13:01 18.11.2021)
В Кремле отреагировали на статью о "ведущейся Россией гибридной войне"
Песков назвал статью La Repubblica о "ведущейся Россией гибридной войне" истеричной