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Песков раскрыл подробности встречи Патрушева и Салливана
Песков раскрыл подробности встречи Патрушева и Салливана - РИА Новости, 18.11.2021
Песков раскрыл подробности встречи Патрушева и Салливана
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провели разговор в рамках подготовки... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:56
2021-11-18T12:56
2021-11-18T13:08
дмитрий песков
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провели разговор в рамках подготовки контакта на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно все это было в рамках подготовки к ожидаемому контакту на высшем уровне. Пока конкретных прикидок, согласованных по точным данным, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать", - сказал Песков.Патрушев и Салливан во время переговоров обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность, также фигурировала тема Украины и миграционного кризиса на границах ЕС, добавил он.
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дмитрий песков
12:56 18.11.2021 (обновлено: 13:08 18.11.2021)
Песков раскрыл подробности встречи Патрушева и Салливана
Песков: Патрушев и Салливан обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
и советник президента США
по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан
провели разговор в рамках подготовки контакта на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Действительно все это было в рамках подготовки к ожидаемому контакту на высшем уровне. Пока конкретных прикидок, согласованных по точным данным, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать", - сказал Песков.
Патрушев и Салливан во время переговоров обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность, также фигурировала тема Украины и миграционного кризиса на границах ЕС, добавил он.
"Действительно, Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты на женевском саммите. Произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет. Это стратстабильность и кибербезопасность. Обменялись мнениями по актуальным вопросам. Там и Украина фигурировала, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе", - сказал Песков.