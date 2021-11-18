https://ria.ru/20211118/ssha-1759615793.html

Песков раскрыл подробности встречи Патрушева и Салливана

Песков раскрыл подробности встречи Патрушева и Салливана - РИА Новости, 18.11.2021

Песков раскрыл подробности встречи Патрушева и Салливана

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провели разговор в рамках подготовки... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:56

2021-11-18T12:56

2021-11-18T13:08

дмитрий песков

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провели разговор в рамках подготовки контакта на высшем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно все это было в рамках подготовки к ожидаемому контакту на высшем уровне. Пока конкретных прикидок, согласованных по точным данным, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать", - сказал Песков.Патрушев и Салливан во время переговоров обсудили стратегическую стабильность и кибербезопасность, также фигурировала тема Украины и миграционного кризиса на границах ЕС, добавил он.

https://ria.ru/20211118/peregovory-1759563715.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков