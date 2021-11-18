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В регионы направили дополнительные объемы "Спутника Лайт" и "Спутника V"

В регионы направили дополнительные объемы "Спутника Лайт" и "Спутника V" - РИА Новости, 18.11.2021

В регионы направили дополнительные объемы "Спутника Лайт" и "Спутника V"

Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V", сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Российской... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:02

2021-11-18T18:02

2021-11-18T18:12

россия

распространение коронавируса

вакцинация

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V", сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев."В настоящее время идёт активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V", - сказал Гриднев.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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