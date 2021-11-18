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В регионы направили дополнительные объемы "Спутника Лайт" и "Спутника V"
В регионы направили дополнительные объемы "Спутника Лайт" и "Спутника V" - РИА Новости, 18.11.2021
В регионы направили дополнительные объемы "Спутника Лайт" и "Спутника V"
Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V", сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Российской... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:02
2021-11-18T18:02
2021-11-18T18:12
россия
распространение коронавируса
вакцинация
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V", сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Гриднев."В настоящее время идёт активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V", - сказал Гриднев.
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18:02 18.11.2021 (обновлено: 18:12 18.11.2021)
В регионы направили дополнительные объемы "Спутника Лайт" и "Спутника V"
Минздрав направил в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V"