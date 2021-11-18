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"Роскосмос" отправил в МИД снимки взрыва в Бейруте

"Роскосмос" отправил в МИД снимки взрыва в Бейруте - РИА Новости, 18.11.2021

"Роскосмос" отправил в МИД снимки взрыва в Бейруте

"Роскосмос" уже отправил спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута для передачи Ливану, сообщил глава гокорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T23:29

2021-11-18T23:29

2021-11-18T23:29

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" уже отправил спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута для передачи Ливану, сообщил глава гокорпорации Дмитрий Рогозин.Ранее в канцелярии ливанского премьера Наджиба Микати сообщили, что министр иностранных дел Ливана Абддалах Бухабиб обсудит в ходе своего визита в Москву возможность получения от России спутниковых снимков взрыва в порту Бейрута, который произошел летом прошлого года."А что обсуждать? Мы до поступления официального запроса все оперативно сделали и уже отправили в наш МИД для передачи космических снимков Ливану", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.

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