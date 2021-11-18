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В Ростове возбудили дело против отца, ударившего младенца о бетонную стену
В Ростове возбудили дело против отца, ударившего младенца о бетонную стену - РИА Новости, 18.11.2021
В Ростове возбудили дело против отца, ударившего младенца о бетонную стену
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ростова-на-Дону, который, по их данным, ударил свою десятимесячную дочь головой о бетонную... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:43
2021-11-18T14:43
2021-11-18T14:43
происшествия
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ростова-на-Дону, который, по их данным, ударил свою десятимесячную дочь головой о бетонную стену, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.По информации СУСК России по Ростовской области, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 пунктам "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказал представитель ведомства.Прокуратура выясняет причины произошедшего, а также устанавливает "полноту выполнения родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей".
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ростове возбудили дело против отца, ударившего младенца о бетонную стену
СК возбудил дело против жителя Ростова, ударившего младенца о бетонную стену