https://ria.ru/20211118/sk-1759642246.html

В Ростове возбудили дело против отца, ударившего младенца о бетонную стену

В Ростове возбудили дело против отца, ударившего младенца о бетонную стену - РИА Новости, 18.11.2021

В Ростове возбудили дело против отца, ударившего младенца о бетонную стену

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ростова-на-Дону, который, по их данным, ударил свою десятимесячную дочь головой о бетонную... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:43

2021-11-18T14:43

2021-11-18T14:43

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Ростова-на-Дону, который, по их данным, ударил свою десятимесячную дочь головой о бетонную стену, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.По информации СУСК России по Ростовской области, в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. "Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 пунктам "в, д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказал представитель ведомства.Прокуратура выясняет причины произошедшего, а также устанавливает "полноту выполнения родителями ребенка, а также органами системы профилактики своих обязанностей".

https://ria.ru/20211113/lenoblast-1758937024.html

ростов-на-дону

ростовская область

россия

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия