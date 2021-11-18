https://ria.ru/20211118/sk-1759629252.html

В Москве дело о финансировании терроризма заключенным дошло до суда

В Москве дело о финансировании терроризма заключенным дошло до суда - РИА Новости, 18.11.2021

В Москве дело о финансировании терроризма заключенным дошло до суда

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в организации финансирования террористической деятельности, причем деньги... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:51

2021-11-18T13:51

2021-11-18T13:51

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в организации финансирования террористической деятельности, причем деньги террористам он собирал из мест лишения свободы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По версии следствия, мужчина с 2017 по 2018 года организовал сбор денег на финансирование международной террористической организации, а затем перевел свыше 300 тысяч рублей на расчетные счета лицам, имеющим отношение к деятельности запрещенной организации. В апреле этого года его задержали.Она отметила, что расследование дела представляло особую сложность в связи с тем, что обвиняемый в период совершения преступления находился в исправительном учреждении, где отбывал наказание за другое преступление."Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20211118/terrorizm-1759561361.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)