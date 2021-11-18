https://ria.ru/20211118/sk-1759629252.html
В Москве дело о финансировании терроризма заключенным дошло до суда
В Москве дело о финансировании терроризма заключенным дошло до суда - РИА Новости, 18.11.2021
В Москве дело о финансировании терроризма заключенным дошло до суда
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в организации финансирования террористической деятельности, причем деньги... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:51
2021-11-18T13:51
2021-11-18T13:51
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в организации финансирования террористической деятельности, причем деньги террористам он собирал из мест лишения свободы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По версии следствия, мужчина с 2017 по 2018 года организовал сбор денег на финансирование международной террористической организации, а затем перевел свыше 300 тысяч рублей на расчетные счета лицам, имеющим отношение к деятельности запрещенной организации. В апреле этого года его задержали.Она отметила, что расследование дела представляло особую сложность в связи с тем, что обвиняемый в период совершения преступления находился в исправительном учреждении, где отбывал наказание за другое преступление."Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
В Москве дело о финансировании терроризма заключенным дошло до суда
СК завершил расследование уголовного дела о финансировании терроризма заключенным
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
В Москве
завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в организации финансирования террористической деятельности, причем деньги террористам он собирал из мест лишения свободы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
По версии следствия, мужчина с 2017 по 2018 года организовал сбор денег на финансирование международной террористической организации, а затем перевел свыше 300 тысяч рублей на расчетные счета лицам, имеющим отношение к деятельности запрещенной организации. В апреле этого года его задержали.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности)", - сказала Иванова.
Она отметила, что расследование дела представляло особую сложность в связи с тем, что обвиняемый в период совершения преступления находился в исправительном учреждении, где отбывал наказание за другое преступление.
"Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", - добавила Иванова.