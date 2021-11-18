https://ria.ru/20211118/sk-1759623290.html

Главе СК доложат по делу об отравлении метанолом в Казани

Главе СК доложат по делу об отравлении метанолом в Казани - РИА Новости, 18.11.2021

Главе СК доложат по делу об отравлении метанолом в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование отравления метанолом в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:28

2021-11-18T13:28

2021-11-18T13:28

происшествия

алкоголь

казань

республика татарстан (татарстан)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование отравления метанолом в Казани, где молодые люди выпили "незамерзайку", по ошибке забрав ее из каршерингового автомобиля вместо алкоголя, сообщается на сайте СК РФ.По информации Минздрава республики, 13 человек во вторник были госпитализированы в горбольницу №7 Казани с признаками отравления метанолом. Три девушки находятся в тяжелом состоянии в реанимации. По данным регионального СУСК, пострадавшие – 1999-2003 годов рождения. В ночь на 16 ноября группа из 18 человек отмечала день рождения одного из них в коттедже в казанском поселке Салмачи, большинство из них употребляли спиртосодержащую жидкость, приобретенную у неустановленного лица. Позднее за медицинской помощью обратились еще две участвовавшие в вечеринке девушки – в Москве и Башкирии.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Задержаны четверо жителей Казани, подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан Липскому доложить о расследовании уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Следственное управление СК РФ по Татарстану сообщало, что отравившиеся по ошибке выпили "незамерзайку". Было установлено, что один из участников праздника приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой бутыли. В багажнике каршерингового автомобиля бутыль привезли в коттедж, но при разгрузке по ошибке взяли вместо нее другую находившуюся в багажнике автомобиля бутыль – с незамерзающей автомобильной жидкостью. Затем молодые люди разбавили жидкость и употребили ее. Согласно заключению экспертизы, стеклоомывающая жидкость содержит 30% метанола.В ходе осмотра места происшествия бутыль с контрафактным алкоголем была изъята из автомобиля. Как отмечает региональное следственное управление СК РФ, по предварительным данным, метанола в приобретенном алкоголе не обнаружено.

https://ria.ru/20211117/otravlenie-1759442501.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алкоголь, казань, республика татарстан (татарстан), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия