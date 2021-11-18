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Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии
Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии - РИА Новости, 18.11.2021
Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии
Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:57
2021-11-18T14:57
сирия
башар асад
госдума рф
здоровье - общество
ближний восток
анна кузнецова
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев на родину, сообщила пресс-служба депутата.По словам Кузнецовой, важно доносить до широкой международной общественности проблемы детей на неподконтрольных официальным властях Дамаска территориях. "Нарушаются все нормы права, когда государства не могут забрать своих несовершеннолетних граждан с территорий лагерей по надуманным причинам и препятствиям со стороны администрации лагерей... Например, Россия готова вернуть на родину 140 детей, оформлены все документы, но в прошлый раз нам удалось вернуть только 23 ребенка", - отметила она."Проблема в целом требует новых подходов с привлечением экспертов. На международном поле многое говорится о проблемах беженцев, о гуманитарной катастрофе на территории лагерей, но реальных действий, которые помогли бы спасти детей с этих территорий, в большинстве случаев нет", - уточнила Кузнецова.При этом, пресс-служба пояснила, что президент Сирии поддержал предложения вице-спикера Госдумы и выразил готовность продолжать работу в этом направлении, также он отметил необходимость более широкого сотрудничества по оказанию содействия в решении вопросов прав беженцев с привлечением профильных министерств и ведомств Сирии.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.
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сирия, башар асад, госдума рф, здоровье - общество, ближний восток, анна кузнецова, россия, мария львова-белова
14:57 18.11.2021
 
Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии

Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению российских детей из Сирии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев на родину, сообщила пресс-служба депутата.
"Анна Кузнецова обратилась к президенту Сирии с предложением продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей, находящихся в лагерях беженцев, на родину", - говорится в сообщении.
По словам Кузнецовой, важно доносить до широкой международной общественности проблемы детей на неподконтрольных официальным властях Дамаска территориях. "Нарушаются все нормы права, когда государства не могут забрать своих несовершеннолетних граждан с территорий лагерей по надуманным причинам и препятствиям со стороны администрации лагерей... Например, Россия готова вернуть на родину 140 детей, оформлены все документы, но в прошлый раз нам удалось вернуть только 23 ребенка", - отметила она.
"Проблема в целом требует новых подходов с привлечением экспертов. На международном поле многое говорится о проблемах беженцев, о гуманитарной катастрофе на территории лагерей, но реальных действий, которые помогли бы спасти детей с этих территорий, в большинстве случаев нет", - уточнила Кузнецова.
При этом, пресс-служба пояснила, что президент Сирии поддержал предложения вице-спикера Госдумы и выразил готовность продолжать работу в этом направлении, также он отметил необходимость более широкого сотрудничества по оказанию содействия в решении вопросов прав беженцев с привлечением профильных министерств и ведомств Сирии.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 20:57
Львова-Белова рассказала о планах вывезти 30 российских детей из Дамаска
 
СирияБашар АсадГосдума РФЗдоровье - ОбществоБлижний ВостокАнна КузнецоваРоссияМария Львова-Белова
 
 
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