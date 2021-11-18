Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии
Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению российских детей из Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев на родину, сообщила пресс-служба депутата.
"Анна Кузнецова обратилась к президенту Сирии с предложением продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей, находящихся в лагерях беженцев, на родину", - говорится в сообщении.
По словам Кузнецовой, важно доносить до широкой международной общественности проблемы детей на неподконтрольных официальным властях Дамаска территориях. "Нарушаются все нормы права, когда государства не могут забрать своих несовершеннолетних граждан с территорий лагерей по надуманным причинам и препятствиям со стороны администрации лагерей... Например, Россия готова вернуть на родину 140 детей, оформлены все документы, но в прошлый раз нам удалось вернуть только 23 ребенка", - отметила она.
"Проблема в целом требует новых подходов с привлечением экспертов. На международном поле многое говорится о проблемах беженцев, о гуманитарной катастрофе на территории лагерей, но реальных действий, которые помогли бы спасти детей с этих территорий, в большинстве случаев нет", - уточнила Кузнецова.
При этом, пресс-служба пояснила, что президент Сирии поддержал предложения вице-спикера Госдумы и выразил готовность продолжать работу в этом направлении, также он отметил необходимость более широкого сотрудничества по оказанию содействия в решении вопросов прав беженцев с привлечением профильных министерств и ведомств Сирии.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.