https://ria.ru/20211118/siriya-1759644742.html

Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии

Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии - РИА Новости, 18.11.2021

Кузнецова предложила Асаду продолжить работу по возвращению детей из Сирии

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:57

2021-11-18T14:57

2021-11-18T14:57

сирия

башар асад

госдума рф

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ближний восток

анна кузнецова

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев на родину, сообщила пресс-служба депутата.По словам Кузнецовой, важно доносить до широкой международной общественности проблемы детей на неподконтрольных официальным властях Дамаска территориях. "Нарушаются все нормы права, когда государства не могут забрать своих несовершеннолетних граждан с территорий лагерей по надуманным причинам и препятствиям со стороны администрации лагерей... Например, Россия готова вернуть на родину 140 детей, оформлены все документы, но в прошлый раз нам удалось вернуть только 23 ребенка", - отметила она."Проблема в целом требует новых подходов с привлечением экспертов. На международном поле многое говорится о проблемах беженцев, о гуманитарной катастрофе на территории лагерей, но реальных действий, которые помогли бы спасти детей с этих территорий, в большинстве случаев нет", - уточнила Кузнецова.При этом, пресс-служба пояснила, что президент Сирии поддержал предложения вице-спикера Госдумы и выразил готовность продолжать работу в этом направлении, также он отметил необходимость более широкого сотрудничества по оказанию содействия в решении вопросов прав беженцев с привлечением профильных министерств и ведомств Сирии.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Всего из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию возвращены уже более 300 детей.

https://ria.ru/20211117/damask-1759547911.html

сирия

ближний восток

россия

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сирия, башар асад, госдума рф, здоровье - общество, ближний восток, анна кузнецова, россия, мария львова-белова