Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в социальных сетях
Шура и Борисова обменялись претензиями в соцсетях на тему алкоголизма и востребованности
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в аккаунте ведущей в Instagram. Дана первая высказала недовольство поведением певца на съемках передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". По ее словам, Шура был в состоянии алкогольного опьянения.
"Не люблю, когда сильно нетрезвые люди приходят на съемку. Это напоминает мне, как я сама являлась в свое время таким же образом. Прямо в студии требовал коньяк, после съемки рванул в туалет на 15 минут – вот он, секрет его успешного похудения", – написала Дана.
Она отметила, что "употреблять или нет – это личное дело каждого", но приходить в таком виде на съемки – это "перебор".
Шура оставил сразу несколько комментариев под постом ведущей. По его мнению, Дана ничего не добилась в жизни.
"Ты в своей жизни чего добилась, кроме того, что только ходишь по ток-шоу и копаешься в чужом белье? Ты другого ничего не можешь, твое время ушло, вот ты злишься, никак не уймешь", – написал артист.
Шура сильно похудел за прошедший год: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. По словам артиста, причиной такой трансформации стали проблемы с зубами.
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