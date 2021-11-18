https://ria.ru/20211118/shura-1759695078.html

Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в социальных сетях

Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в социальных сетях - РИА Новости, 18.11.2021

Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в социальных сетях

Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в аккаунте ведущей в Instagram. Дана первая высказала недовольство поведением певца на съемках передачи "Андрей... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T18:47

2021-11-18T18:47

2021-11-18T18:47

шоубиз

знаменитости

шура (александр медведев)

шоу-бизнес

дана борисова

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в аккаунте ведущей в Instagram. Дана первая высказала недовольство поведением певца на съемках передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". По ее словам, Шура был в состоянии алкогольного опьянения.Она отметила, что "употреблять или нет – это личное дело каждого", но приходить в таком виде на съемки – это "перебор".Шура оставил сразу несколько комментариев под постом ведущей. По его мнению, Дана ничего не добилась в жизни.Шура сильно похудел за прошедший год: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. По словам артиста, причиной такой трансформации стали проблемы с зубами.

https://ria.ru/20210213/shura-1597219857.html

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знаменитости, шура (александр медведев), шоу-бизнес, дана борисова