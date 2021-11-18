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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211118/shura-1759695078.html
Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в социальных сетях
Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в социальных сетях - РИА Новости, 18.11.2021
Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в социальных сетях
Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в аккаунте ведущей в Instagram. Дана первая высказала недовольство поведением певца на съемках передачи "Андрей... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:47
2021-11-18T18:47
шоубиз
знаменитости
шура (александр медведев)
шоу-бизнес
дана борисова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в аккаунте ведущей в Instagram. Дана первая высказала недовольство поведением певца на съемках передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". По ее словам, Шура был в состоянии алкогольного опьянения.Она отметила, что "употреблять или нет – это личное дело каждого", но приходить в таком виде на съемки – это "перебор".Шура оставил сразу несколько комментариев под постом ведущей. По его мнению, Дана ничего не добилась в жизни.Шура сильно похудел за прошедший год: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. По словам артиста, причиной такой трансформации стали проблемы с зубами.
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знаменитости, шура (александр медведев), шоу-бизнес, дана борисова
18:47 18.11.2021
 
Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в социальных сетях

Шура и Борисова обменялись претензиями в соцсетях на тему алкоголизма и востребованности

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДана Борисова и Шура
Дана Борисова и Шура - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Шура и Дана Борисова обменялись претензиями в аккаунте ведущей в Instagram. Дана первая высказала недовольство поведением певца на съемках передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". По ее словам, Шура был в состоянии алкогольного опьянения.

"Не люблю, когда сильно нетрезвые люди приходят на съемку. Это напоминает мне, как я сама являлась в свое время таким же образом. Прямо в студии требовал коньяк, после съемки рванул в туалет на 15 минут – вот он, секрет его успешного похудения", – написала Дана.

Она отметила, что "употреблять или нет – это личное дело каждого", но приходить в таком виде на съемки – это "перебор".
Шура оставил сразу несколько комментариев под постом ведущей. По его мнению, Дана ничего не добилась в жизни.

"Ты в своей жизни чего добилась, кроме того, что только ходишь по ток-шоу и копаешься в чужом белье? Ты другого ничего не можешь, твое время ушло, вот ты злишься, никак не уймешь", – написал артист.

Шура сильно похудел за прошедший год: он сбросил около 40 килограммов, что вызвало беспокойство среди его поклонников. По словам артиста, причиной такой трансформации стали проблемы с зубами.
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