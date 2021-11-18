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Дачников предупредили о стотысячном зимнем штрафе
Дачников предупредили о "зимнем" штрафе - РИА Новости, 18.11.2021
Дачников предупредили о стотысячном зимнем штрафе
Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут оштрафовать за неубранные сугробы снега, предупредила в беседе с Ura.ru юрист общественной приемной Союз... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T20:35
2021-11-18T20:35
2021-11-18T20:37
общество
андрей туманов
россия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут оштрафовать за неубранные сугробы снега, предупредила в беседе с Ura.ru юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова."Проезд — это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи", — объяснила специалист.По ее словам, в случае штрафа ущерб будет оплачиваться из общих взносов.Председатель Общероссийской организации "Садоводы России" Андрей Туманов добавил, что СНТ редко штрафуют за неубранный снег, но в случае штрафа товарищество будет обязано выплатить сто тысяч рублей.
https://ria.ru/20210728/dacha-1743187003.html
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общество, андрей туманов, россия
20:35 18.11.2021 (обновлено: 20:37 18.11.2021)
Дачников предупредили о "зимнем" штрафе
Юрист Айнетдинова: СНТ могут оштрафовать за неубранный снег