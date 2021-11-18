Губернатор Севастополя выступил за введение курортного сбора в регионе
Губернатор Севастополя Развожаев выступил за введение курортного сбора в регионе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил РИА Новости о готовности ввести курортный сбор в регионе, если данный эксперимент в стране будет продлен и станет постоянным.
"Поддерживаю идею введения курортного сбора в Севастополе — это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры. Она у нас испытывает огромную нагрузку в летний сезон. В стране уже есть хороший опыт внедрения инструмента, на Кавказских Минеральных Водах, например", - сказал Развожаев агентству.
По его словам, в качестве эксперимента введение курортного сбора в регионах заканчивается в следующем году и сейчас стоит вопрос, чтобы законодательно оформить его как постоянное, а не тестовое мероприятие.
"Тогда мы будем участвовать", - подчеркнул губернатор.
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила эксперимент до 1 мая 2022 года. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городской инфраструктуры.
9 ноября, 12:31ТуризмНа Алтае увеличили сумму курортного сбора