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Александр Серов готовится к выписке из больницы после COVID-19
Александр Серов готовится к выписке из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 18.11.2021
Александр Серов готовится к выписке из больницы после COVID-19
Певца Александра Серова, ранее госпитализированного с коронавирусом, в пятницу выпишут из больницы, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:50
2021-11-18T11:50
2021-11-18T12:00
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Певца Александра Серова, ранее госпитализированного с коронавирусом, в пятницу выпишут из больницы, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр Федорков.Ранее дочь Серова рассказала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится."Завтра выписывают", - сказал собеседник агентства, не уточнив, выздоровел ли Серов окончательно.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
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александр серов, здоровье - общество, музыка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:50 18.11.2021 (обновлено: 12:00 18.11.2021)
Александр Серов готовится к выписке из больницы после COVID-19
Переболевшего COVID-19 певца Александра Серова в пятницу выпишут из больницы