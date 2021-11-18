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Биография Игоря Савочкина
Биография Игоря Савочкина - РИА Новости, 18.11.2021
Биография Игоря Савочкина
Российский актер Игорь Юрьевич Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Петровского района Саратовской области. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:25
2021-11-18T17:25
2021-11-18T17:25
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Российский актер Игорь Юрьевич Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Петровского района Саратовской области. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства (ныне Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова), а в 1991 году – актерский факультет Государственной Саратовской консерватории (курс Риммы Беляковой).После окончания института работал по технической специальности, был активным участником театральной студии Владимира Федосеева, режиссера Саратовского театра юного зрителя. С 1991 года был актером Московского театра Сергея Кургиняна "На досках", где сыграл главную роль Максима Каммерера в спектакле "Обитаемый остров" по произведениям братьев Стругацких. Одновременно участвовал в спектаклях театра "На Покровке" Сергея Арцыбашева. Проработав около семи лет в московских театрах, актер вернулся в Саратов, где был диктором информационной программы на радиостанции "Ностальжи-Саратов".Затем работал в компании режиссера Тимура Бекмамбетова "Базелевс продакшн", где занимался озвучиванием, обработкой, редакцией, монтажом видеоматериалов после съемки эпизодов фильмов.В кино Игорь Савочкин начался сниматься с 1992 года, сыграв небольшую роль в картине "Если бы знать". В 1993 году вышел на экраны фильм-биография про Льва Троцкого ("Троцкий"), в котором актер снялся в роли красного командира. Савочкин известен широкому зрителю по работе в таких картинах, как "Ночной дозор" (2004), "Адмиралъ" (2008-2009), "Левиафан" (2014), "Домашний арест" (2018) и других.Актер был мастером спорта по фехтованию. В течение 4,5 лет преподавал в театральном институте студентам курс владения рапирой. 18 ноября 2021 года Игорь Савочкин скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, игорь савочкин
Российский актер Игорь Юрьевич Савочкин родился
14 мая 1963 года в селе Березовка Петровского района Саратовской области.
Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства (ныне Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова), а в 1991 году – актерский факультет Государственной Саратовской консерватории (курс Риммы Беляковой).
После окончания института работал
по технической специальности, был активным участником театральной студии Владимира Федосеева, режиссера Саратовского театра юного зрителя.
С 1991 года был актером Московского театра Сергея Кургиняна "На досках", где сыграл главную роль Максима Каммерера в спектакле "Обитаемый остров" по произведениям братьев Стругацких.
Одновременно участвовал в спектаклях театра "На Покровке" Сергея Арцыбашева.
Проработав около семи лет в московских театрах, актер вернулся
в Саратов, где был диктором информационной программы на радиостанции "Ностальжи-Саратов".
Затем работал в компании режиссера Тимура Бекмамбетова "Базелевс продакшн", где занимался озвучиванием, обработкой, редакцией, монтажом видеоматериалов после съемки эпизодов фильмов.
В кино Игорь Савочкин начался сниматься с 1992 года, сыграв небольшую роль в картине "Если бы знать". В 1993 году вышел на экраны фильм-биография про Льва Троцкого ("Троцкий"), в котором актер снялся в роли красного командира. Савочкин известен широкому зрителю по работе в таких картинах, как "Ночной дозор" (2004), "Адмиралъ" (2008-2009), "Левиафан" (2014), "Домашний арест" (2018) и других.
Актер был мастером спорта по фехтованию. В течение 4,5 лет преподавал в театральном институте студентам курс владения рапирой.
18 ноября 2021 года Игорь Савочкин скончался
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников